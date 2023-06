Marta Riesco, al descubierto, entona el "mea culpa": "Yo no intento engañar a nadie"

Marta Riesco se ha convertido en una de las protagonistas de la semana. Ayer, la joven dio un paso al frente y relató a través de su perfil de "Instagram" cómo fue su último encuentro con Antonio David, Según desveló la periodista, hace dos semanas el malagueño la visitó por sorpresa y decidieron reconciliarse. Pero tres días después, mientras la televisiva dormía, el exguardia civil recogió todas sus cosas y se marchó.

"Me desperté, ya no había nada cuando me desperté. Y aún así, cuando le llamo, me dice que se ha llevado la ropa porque es ropa de invierno y que esa noche vamos a ir a un hotel que yo había buscado para reconciliarnos en plan románticamente, hablando, y evidentemente cuando vi que había sacado todas las cosas, las había vaciado y que se quería ir con sus amigos al día siguiente a Málaga, sin decir nada a su familia, entendí que nunca, su intención, fue ni reconciliarse ni haya estado enamorado como yo, así que después de haber estado bastante bien y empoderada, volví a estar mal, al agujero", reveló, entre lágrimas. Con esta durísima confesión, Marta Riesco revolucionaba las redes y volvía a estar en el centro del huracán mediático.

Pero esta no ha sido la única polémica que ha protagonizado estos días. La joven acudió a la premiere de "Transformers: el despertar de las bestias" y posó en el photocall como todos los invitados. Después del evento, la periodista compartió en su perfil un carrousel de fotografías y las redes se coscaron que había utilizado photoshop y se había retocado el cuerpo, comparándola con Tamara Falcó. Tras este revuelo, la comunicado ha dado un paso al frente y ha admitido en "Instagram" que había manipulado las imágenes "porque esas fotos siempre salen fatal" para "salir mejor". "Yo no intento engañar a nadie", declaraba Marta Riesco. A continuación, la exreportera ha tomado una decisión: enseñar su cuerpo sin filtros en sujetador para demostrar que no intenta engañar a nadie y no tiene ningún complejo con su físico.

Para terminar y zanjar la polémica, la ex de Antonio David ha mandado un mensaje a todos sus haters que la critican y ha querido denunciar y condenar públicamente los constantes mensajes de odio que ha recibido por esta cuestión, lanzando un mensaje de positivismo y amor propio.