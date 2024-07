Maxi Iglesias, tras engordar ocho kilos por un proyecto: "No puedo juzgarme"

Un año más, Brugal apuesta por la amistad verdadera y llevó al Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío de Madrid historias reales de amigos de verdad con un espectáculo teatral de máxima calidad nunca antes visto. Presentado por Nuria Roca y Álex O'Dogherty, fueron muchos los rostros conocidos que no quisieron perderse este show, desde Macarena García hasta Álvaro Cervantes, pasando por Ana Guerra o Maxi Iglesias.

El actor se dio a conocer por su papel de Cabano en "Física o química" y no ha parado de trabajar desde entonces, aunque asegura que consigue sacar tiempo para cuidar a sus amigos de toda la vida. "Después de muchos años sigo con mis amigos del colegio. Son mi sostén, son personas que no se dedican a esto, tienen una vida más estructurada, más rutinaria, y eso facilita poder coincidir con ellos, ya que nosotros, los actores, tenemos los horarios locos", explica a LA RAZÓN.

A pesar de que no se dedican a lo mismo, Iglesias reconoce que se apoya en sus amigos cuando la cosa se complica en el trabajo, como acaba de pasar. El actor ha terminado un rodaje que define como "complicado", y agradece que sus íntimos han estado ahí para ayudarle: "He recibido muchos consejos y estos meses que he grabado fuera de mi casa y no he podido estar mucho con ellos, sabían que estaba siendo difícil el rodaje y me han apoyado, aunque haya sido en la distancia. Lo he sentido y es algo con lo que estoy muy agradecido, porque sin pertenecer a la profesión hacen todo lo posible para animarme".

Sin desvelar todavía de qué proyecto se trata, Iglesias profundiza en las razones por las que tacha de complicado su último rodaje: "Ha sido ambicioso en cuanto a las localizaciones y un elenco muy amplio, todo ello en un plan de rodaje muy apretado, aunque con un equipo muy comprometido. Hemos grabado en lugares en los que de repente se pone a llover o ha habido cambios de temperatura muy extremos. El resultado ha quedado muy bien, pero no ha sido un rodaje tranquilo".

Un rodaje extremo que también se refleja en su físico. El actor ha tenido que engordar ocho kilos y raparse el pelo para adaptarse a su personaje, un cambio radical con el que Iglesias dice afianzarse como profesional de la interpretación. "Me encanta mi trabajo por eso, porque te ves en espacios, ciudades y con grupos de personas diferentes, pero también a ti mismo te ves diferente, y no te puedes juzgar porque hay que entender que es parte del trabajo, y acomodarte a ti mismo, verte tan diferente en las tomas, es algo que tiene una recompensa porque ayuda mucho a meterse en la piel del personaje. He ganado ocho kilos, aunque ya he perdido cuatro por otro proyecto", indica.