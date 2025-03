Melody, sobre su falta de reconocimiento en España: "Todo llega"

El Centro Internacional de Ferias y Congresos de Tenerife se engalanó ayer por la tarde para recibir a los artistas más relevantes de la música en español en una nueva edición de los Premios Dial Tenerife. Ni el aguacero que descargó sobre la isla logró deslucir el tradicional desfile de estrellas por una alfombra roja que tuvo que trasladarse al interior para que los looks no acabaran pasados por agua.

Por allí se pasó Melody, que atendió con su habitual carisma y simpatía a los medios, aunque se negó a entonar una sola nota ante los micrófonos, visto el revuelo que se formó con su perenne canto en los Goya.

La artista era la encargada de entregar uno de los premios de la noche, galardones que, quizás, ha podido echar en falta a lo largo de su carrera. “Todo llega”, dice a LA RAZÓN sobre la ausencia de un reconocimiento oficial, aunque su corazón se llena con el cariño de su público y con todos los proyectos que le llegan que le permiten vivir de su arte: “Llevo más de 20 años viviendo de lo que me gusta. Siempre todo se puede mejorar, pero yo no me quejo para nada. Ahora mismo está pasando esto de Eurovisión que es un boom, pero en los últimos años he estado haciendo mis giras, he hecho televisión, he estado de jurado… Hago lo me gusta y me gano la vida así, ¿qué más puedo pedir? Siempre se puede avanzar más y subir peldañitos, pero no puedo desmerecer que me va muy bien”.

Melody actuó en la gala de los Premios Dial Tenerife 2025 Gtres

Melody, rumbo a Eurovisión

Sobre Eurovisión, Melody reconoce que los preparativos están siendo muy “intensos” con cierto hastío, aunque no tarda en recular y en aclarar que también le están pareciendo “muy chulos”. Pese al agotamiento que pueda conllevar, la cantante solo tiene buenas palabras para referirse a su paso por Eurovisión, cuya final tendrá lugar el próximo sábado 17 de mayo: “Estoy de todo. Siento un batiburrillo de muchas cosas: nervios, emoción… Para mí es muy emocionante que, después de tantos años desde que empecé, poder representar a mi país me llena de orgullo”.