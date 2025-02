Lo que no se vio en la noche de los Goya: del meme de Alejandra Silva a la tarta de queso y pistacho de Banderas

En plena resaca goyesca después de una noche intensísima en imágenes y emociones, nos permitimos unos minutos para digerir la alfombra roja y los momentos de gloria de sus protagonistas. Richard Gere, Goya Internacional, deslumbró como la estrella que sigue siendo a sus 75 años. Llegó al Palacio de Congresos de Granada de la mano de su mujer, Alejandra Silva, aún con el embrujo de la ciudad en la piel.

Richard Gere derrocha elegancia en la alfombra roja de los Goya 2025 Europa Press

Empezó su discurso nervioso, parlucheando algunas palabras en español, para inmediatamente proceder en su inglés natal en un discurso cargado de amor romántico y resentimiento hacia Donald Trump y Elon Musk. No esperaba el galán eso de que la vida es un círculo, que el karma vuelve y te pega donde más te duele. Fue la inteligencia artificial (IA) la que vino a empañar sus palabras haciendo que llegasen con retardo al telespectador en los subtítulos que aparecían en la parte inferior de la pantalla. En las redes sociales, un usuario interpreta la escena con humor: "No me pises lo fregao".

Las redes sociales son una valiosa ayuda para captar detalles o poner negro sobre blanco lo políticamente incorrecto. Así, más de uno repara en forma de meme la cara que se le debe de poner a Alejandra Silva cada vez que Aitana Sánchez-Gijón apela al amor de su vida, Richard Gere, ajena al derroche de amor del intérprete por la publicista gallega, madre de sus dos hijos menores. Impresionante, con un vestido lila y negro de escote bañera y falda de inmenso vuelo, insistió al recibir el Goya de Honor: "Este premio me llena de felicidad y aún más sabiendo que la Academia también premia hoy al amor de mi vida, Richard Gere".

Aitana Sánchez-Gijón en la alfombra roja de los Premios Goya 2025. Gtres

Los usuarios celebraron su propia gala con más humor que el que desprendieron sus presentadoras, Maribel Verdú y Leonor Watling, más bien nulo. Con su atrevido estilismo, la actriz Macarena Gómez fue comparada con Magüi, de Paquita Salas, o con Finn de "Hora de aventuras". Paz Vega, nominada a Mejor Dirección Novel por Rita, se transformó en los memes en Miércoles Addams o incluso en Mortadelo.

Paz Vega. Gtres

La noche concedió cero divismo a los políticos representantes del Gobierno. El último en desfilar por la alfombra roja fue Pedro Sánchez, que acudió sin su esposa Begoña Gómez, pero estuvo flanqueado por María Jesús Montero, Yolanda Díaz y Ernest Urtasun. La vicepresidenta y ministra de Trabajo aprovechó para anunciar que “en pocos días” los trabajadores de la cultura tendrán listo el Estatuto del Artista.

Alfombra roja de los Premios Goya 2025 Arsenio Zurita Europa Press

Pedro Sánchez esquivó la respuesta cuando se le preguntó por Karla Sofía Gascón, cancelada por el cine por unos tuits que escribió en el pasado. "No quiero empañarlo", se disculpada el líder socialista. El espíritu de la actriz de "Emilia Pérez", Mejor Película Europea, sobrevoló el Palacio de Congresos durante toda la noche. En la alfombra roja, Macarena Gómez respondió sin la tibieza de Sánchez: "Mi teoría junto a mi marido es más sencilla que todo esto: la obra y el arte han de transcender al artista o al personaje". La granadina Jedet lamentó que no se tenga la misma vara de medir para todo el mundo. "Esto se ha usado un poco como una excusa para acabar con ella cuando en Hollywood, en esta industria, hay pederastia, abusos constantes a las mujeres, racismo, transfobia, todo. Mira cómo está Estados Unidos ahora con Trump. A mis hermanas trans les están quitando los pasaportes las están dejando sin la opción de hormonarse legalmente, van a tener que hacerlo de manera ilegal".

Gala de entrega de los Premios Goya 2025 Álex Cámara Europa Press

Quienes de verdad pusieron alma a la fiesta fueron los granadinos con su alegría, su salero al pedir autógrafos y sus ganas inagotables de celebrar la vida. Desde el restaurante Versos Sueltos, que ideó un menú de degustación inspirándose en los grandes éxitos del cine español, al obsequio que recibieron doce actores desde la pastelería La tarta de la madre de Cris: una tarta de queso y otra de queso y pistacho. Entre los elegidos, Antonio Banderas y Richard Gere.