El mensaje de Aitana sobre su “corazón roto” que no ha pasado desapercibido

No es nada nuevo que un artista se suba al escenario y mande mensajes ocultos, o no tan ocultos, con sus canciones. Durante mucho tiempo Shakira ha sido un ejemplo de ello por sus palabras directas a Gerad Piqué. Por su parte, Malú también ha dedicado algunas líneas a su expareja y la lista podría seguir. La última en sumarse a esta tendencia ha sido Aitana, aunque en un sentido que muestra lo mucho que han significado algunas personas para ella y lo mucho que van a seguir significando.

No es una sorpresa afirmar que la cantante catalana no está viviendo uno de sus mejores momentos. Desde que Sebastián Yatra hizo público que ambos estaban solteros, Aitana no ha podido evitar emocionarse en algunos de sus conciertos en su gira ‘Alpha Tour’.

Su regreso a Madrid ha despertado una gran expectación. Ninguno de sus fans ha querido perderse las palabras de la artista en su concierto en el Wizink Center, momento que se ha analizado al detalle. En la presentación de su canción ‘Ahora que ya no estás’ ha querido parar un segundo para dedicarsela a todos aquellos “corazones rotos”, pidiendo de esta manera que aquellas personas que estuvieran superando una ruptura levantaran la mano. Con emoción en su rostro Aitana no dudó en levantar también la mano para incluirse en este grupo de personas.

MADRID.-Aitana despide el 'Alpha tour' arropada por 17.000 personas en Madrid y anuncia nuevo concierto en el Bernabéu EUROPAPRESS

Y es que, según se ha rumoreado, quien habría puesto punto final a la relación habría sido Yatra, que se podría estar refugiando junto a su ex Tini Stoessel. Ha llamado mucho la atención que el cantante colombiano haya sido visto recientemente junto a la que fue su pareja antes que Aitana. Algunos medios de Latinoamérica han matizado: “vienen teniendo charlas desde hace tiempo, incluso antes de que ella (Tini Stoessel) rompiera con el futbolista”, afirmó Paula Varela, periodista de 'Somos espectáculo'.

Por parte de Aitana, no es la primera vez que la cantante usa la música para buscar refugio y expresar aquello que solo puede decir con sus canciones. Lo mostraba en la presentación de su última canción de la noche, ‘Ella bailaba’: “Soy muy transparente con mis emociones, no me las callo, no me las guardo. Así soy. Y me está gustando mucho llorar bailando también”.

El 2023 ha supuesto un año de cambios para Aitana y así lo ha demostrado, pues, aunque ha aprendido mucho, está deseando empezar un nuevo ciclo: “Ha sido un año muy bonito que me llevo para siempre en mi corazón, pero también os tengo que decir que ha sido de los más duros, y la verdad que voy a recordar para siempre este 2023. Pero también os digo una cosa: que se venga ya por dios el 2024”.