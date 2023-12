Aitana se prepara para su concierto en Chile con el look más cómodo y cañero

Aitana no pierde el tiempo. Y es que quedan tan solamente tres días para que la cantante vuelva a cruzar el charco para terminar el año con sus últimos conciertos en Chile, Argentina y Uruguay. Por lo que no ha descansado este domingo para ensayar junto con sus bailarines las performance que nos tiene preparada. Aitana brilla y deja sin palabras a todos sus seguidores encima del escenario, pero también en su estudio a través de su repertorio de looks con los que baila. Y esta vez no ha sido menos. Pues, nos ha dejado ver lo emocionada que se siente por estar a punto de llegar a Latinoamérica y lo ha hecho con camisa fluida en azul bebé, pantalones negros súper cómodos y zapatillas deportivas muy cañeras. En sí, se trata del típico look y estilo de Aitana que nos tiene tan enamorados. Y es que, es una propuesta de la cantante muy similar a la que estamos acostumbradas a ver en sus conciertos del Alpha Tour 2023, pero trasladada al streetwear.

Después de disfrutar de unos días en Madrid, donde también se ha ido de fiesta con Rosanna Zanetti (sin su marido David Bisbal), Aitana está cuidando su voz, mientras disfruta de la coreografía junto con su equipo. Y nosotras no podemos parar de pensar sobre cómo va a ser el siguiente estilismo de la cantante en sus próximos espectáculos. ¿Será su confiada combinación de camisa corta y falda de tablas? O, ¿el espectacular vestido de punto mini de su último concierto en la capital? Indiscutiblemente, de lo que estamos seguros es de que va a seguir llevando sus botas mega altas de Fendi de casi 4.000 euros.

Los próximos conciertos de Aitana tendrán lugar en Chile el 13 de diciembre, en Argentina los días 15, 16 y 18 y acabará el 2023 en Uruguay el 20 del mismo mes.