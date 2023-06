Salen a la luz los verdaderos motivos de la ruptura de Alejandro Sanz y Rachel Valdés

Alejandro Sanz está atravesando una delicada época personal. El artista, hace unos días, publicó un alarmante tweet a través de su cuenta oficial en el que desvelaba que no estaba bien. Y ahora se ha descubierto que el artista también ha roto su relación sentimental con Rachel Valdés, mujer con la que ha vivido un intenso romance durante los últimos tres años. Su ruptura habría coincidido con el momento en el que el cantante publicó el mensaje, donde habría tocado fondo a nivel personal.

Y ahora, poco a poco se van desvelando algunos de los motivos por los que la pareja podría haber puesto punto y final a su relación. Estos días atrás, se especulaba que Rachel Valdés ya habría abandonado la mansión del artista en Somosaguas con todas sus pertenencias. Aunque los protagonistas han decidido optar por el silencio, lo cierto es que podría ser que, si habla la cubana, "abrirá muchos melones" sobre el cantante.

El cantante Alejandro Sanz junto a su novia Rachel Valdés en el Festival de San Sebastián, a 19 de septiembre de 2020 Raúl Terrel Europa Press

"La relación empezó mal porque se solaparon relaciones", ha comenzado diciendo Aurelio Manzano en 'Espejo Público' sobre los verdaderos motivos de su ruptura. "Rachel tiene mucho carácter. No facilitó la relación de Alejandro con Raquel Perera, la madre de sus hijos. Ella se fue hace una semana y esta semana hace una segunda mudanza", ha desvelado el periodista. Según Manzano, Rachel Valdés "cogió un ave a Barcelona con su hijo este sábado 3 de junio" para poner tierra de por medio con Alejandro Sanz, persona que tomó la decisión de tomar rumbos separados después de una gran crisis de pareja y tras muchas discusiones. "Él no hablará, pero si ella hablara abriría muchos melones", ha confesado el comunicador, dejando la puerta abierta a una futura guerra mediática entre el artista y la cubana si se filtra alguna información sobre su relación.

La que sí se ha querido pronunciar sobre Alejandro Sanz ha sido su ex, Raquel Perera. "Yo he intentado ayudarle en todo lo que he podido. Creo que es un momento temporal y pasajero. Alejandro está cansado, que es un sentimiento que a todos nos pasa. Lleva de gira muchos meses dándolo todo y yo creo que es normal que de repente se sienta cansado y cuando estás en los escenarios con mucho aplauso y mucho éxito, cuando llegas de repente a descansar cuatro o cinco días, te baja todo eso", expresó sobre su ex. El artista, a pesar del bache que está atravesando, ha vuelto a subirse a los escenarios y ha agradecido a todo su público el cariño y amor que está recibiendo estos días por si delicada situación personal.