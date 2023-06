Así es Rachel Valdés, la artista que le ha roto el corazón a Alejandro Sanz

Tras doce años de relación con Raquel Perera, Alejandro Sanz comenzaba a finales de 2019 una nueva etapa sentimental junto a Rachel Valdés, una artista cubana de 32 años que le devolvía la ilusión y las ganas de volver a enamorarse. Junto a ella se había trasladado en 2020 a Madrid para estar cerca de sus dos hijos menores, Dylan y Alma -con los que comparte custodia compartida junto a su exmujer-, y a principios de este mismo año ambos estrenaban casa en una lujosa urbanización de Somosaguas. Sin embargo, Rachel abandonaba el domicilio hace solo dos semanas y poco después llegaba el mensaje del cantante: “No estoy bien”.

Alejandro Sanz y Rachel Valdés Instagram

En un primer momento no se apuntó a ninguna crisis de pareja, y es que las muestras de cariño entre ambos han sido una constante a lo largo de su relación hasta hace apenas unos meses. Rachel es una artista visual contemporánea que se graduó con honores en la Academia Nacional de Bellas Artes “San Alejandro” de La Habana, ciudad donde, además de Madrid, tiene un estudio. Su trabajo está dedicado a la pintura, la escultura y la fotografía, y en 2016 recibía el primer premio otorgado por “The Rockefeller Bothers Foundation” y “The Cuban Art Fund” por su obra “The Beggining of the end”.

Rachel Valdés: “Alejandro Sanz es humilde y muy noble” larazon

Además, la joven cubana, que es 22 años más joven que el autor de ‘Corazón partío’, también hizo sus pinitos en la moda y en la interpretación, llegando a protagonizar en 2016 el videoclip ‘Traidora’ de Marc Anthony. Y es que Alejandro Sanz no ha sido la primera pareja de la artista que se dedicaba al mundo de la canción: Valdés también fue novia en el pasado de Alexander Delgado, uno de los componentes del grupo ‘Gente de zona’.

Alejandro Sanz, su hija Manuela y su novia, Rachel Valdés, durante la alfombra roja de la película 'El verano que vivimos' en el festival de San Sebastian. En San Sebastián, País Vasco, (España), a 20 de septiembre de 2020. Esta 68ª edición del festival está marcada por la pandemia del covid-19, que ha obligado a tomar medidas especiales, reducir aforos y prescindir de espacios.20 SEPTIEMBRE 2020Raúl Terrel / Europa Press20/09/2020 Raúl Terrel Europa Press

La hasta hace unas semanas pareja de Alejandro Sanz siempre ha mostrado muy buena relación con los hijos de este, en especial con Manuela, la mayor, fruto de su relación con Jaydy Michel. Rachel también tiene un hijo de ocho años llamado Max, que fue concebido en un matrimonio anterior con un abogado catalán. Al parecer, el flechazo entre Alejandro y Rachel, que se conocieron en Miami en 2019 a través de unos amigos comunes, fue instantáneo. Sin embargo, todo parece haber acabado por una fuerte crisis de pareja que ha destrozado al cantante: “A veces no quiero ni estar. Literalmente”, destacaba el pasado sábado.