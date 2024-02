Miki Nadal será padre de nuevo junto a su pareja Helena Aldea

Miki Nadal está viviendo su mejor momento a nivel personal tras el nacimiento de su segunda hija Galatea en 2022. Ahora ha anunciado que muy pronto la familia aumentará de cuatro a cinco. El humorista no ha dudado en hacer uso de sus redes sociales para compartir que su pareja, Helena Aldea, está embarazada otra vez y que antes de que termine este verano serán “una personita más”.

Junto a una tierna imagen de Helena y la pequeña Galatea ha querido expresar toda la alegría que siente la familia en estos momentos: “Hoy es un día muy feliz para Helena y Galatea y también para mí. Por supuesto también lo es para Carmen, la hermana mayor. Hoy queremos anunciaros que muy pronto, antes de que acabe el verano tendremos una personita más en la familia. Ya está creciendo en la mejor cuna que puede tener que es el vientre de su madre que la cuida con mimo e ilusión”, decía Miki sin poder contener todo el amor que sentía por su pareja. De hecho, en la última parte de su mensaje le ha querido dedicar a Helena unas breves palabras anticipando todo lo que le espera: “Mañana es el día de los enamorados y pienso decirle a Helena todo lo que la quiero y la admiro. Hoy es el día de gritarle al mundo lo felices que somos de ser pronto 5 en la familia. La familia que siempre había soñado”, concluía.

No se han hecho esperar las reacciones de sus seguidores y amigos que desde los comentarios de la publicación han felicitado a la feliz familia. Uno de los comentarios que más ha llamado la atención ha sido el de Cristina Pedroche: “Os amo”, ha dicho la presentadora muy emocionada. Sin embargo, quién no se ha pronunciado en la publicación ha sido Dabiz Muñoz, marido de la Pedroche. Pero dada la buena relación que tienen Miki Nadal y el cocinero no es de extrañar que fuera uno de los primeros en conocer la noticia y felicitarlos personalmente.