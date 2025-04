Miriam Gurutze, ex de Jota Peleteiro, destapa sus “muchas infidelidades” a Jessica Bueno

Jota Peleteiro aseguró que nunca había sido infiel a Jessica Bueno. Sin embargo, su mujer obtuvo pruebas que le hicieron tomar la determinación de poner fin a su matrimonio. Sus verdades no casan y sus realidades están enfrentadas en versiones irreconciliables. Cada uno tiene una percepción de lo que sucedió entre ellos. ¿Hubo terceras personas en su relación? Tan solo ellos lo saben. Aunque también se le puede preguntar a la tercera en discordia, como así han querido hacer ahora en ‘De viernes’, para seguir exprimiendo el tema de la temporada.

Jessica Bueno ha conocido en directo el testimonio de la joven que estuvo con el exfutbolista durante cuatro intensos meses. Miriam Gurutze define a Jota como “una persona incapaz de ser fiel”. Además, en la previa del programa que ya presencia la modelo desde el plató, dice que “a mí me confiesa que a Jessica le ha sido infiel prácticamente desde el inicio de la relación. Y muchas veces”, sentencia. Hoy viene a contar todo lo que sabe de su ex.

Miriam Gurutze destapa las deslealtades de Jota Peleteiro

La primera vez que sus caminos se cruzaron fue con Ibiza como telón de fondo. Les presentó un amigo y no tuvieron nada, pero saltaban chispas. Fue un año después cuando él se puso en contacto con ella con la excusa de ofrecerle un trabajo: “Me hizo una oferta realmente buena, no quiero contar cuánto me ofreció, pero puedo decir que eran unas condiciones generales desorbitadas. Estoy segura de que me llamó porque le gusté en aquel primer encuentro y me tenía en la mente”. Aceptó y ahí se dio paso a un breve romance. Jessica Bueno estaba embarazada de él en ese momento.

Lo suyo duró apenas cuatro meses. Aunque duraron muy poco, incluso hubo anuncio de compromiso y dio tiempo a que él le fuese también infiel. Una doble vida que asegura que también mantenía con la madre de sus hijos durante los diez años que estuvieron juntos. La también conocida como Miriam Cruz en redes sociales ha hablado sobre su breve historia de amor por la que dejó su vida en Ibiza para instalarse en Bilbao.

En este tiempo le habló mucho de su ex: “Me contó que estaba muy preocupado porque una empleada le estaba chantajeando con algo íntimo, que estaba creándole problemas con su mujer. Yo le dije que esperaba que eso no destrozase su matrimonio y fue entonces cuando él me dijo por primera vez que su matrimonio estaba roto”. Al entender que estaba dejando su pasado atrás y que podía formar un futuro con él, bajó sus barreras y se entregó al amor: “Es un conquistador, muy persuasivo, pero luego no es capaz de hacerse cargo de sus actos. Yo esa noche, la que supuestamente nos íbamos a ir juntos, me quedé con las maletas en la puerta, porque Jessica se tomó las pastillas”.