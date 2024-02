Miss Japón renuncia a la corona tras destaparse su aventura con un cirujano casado

Japón es un país lejano en distancia y en cultura. El controvertido debate en el que se ha visto envuelta Karolina Shiino desde que fue elegida Miss Japón, el mes pasado, es un ejemplo irrebatible. Después de la controversia generada por los estándares de belleza en el país, la modelo, de 26 años, ha tenido que devolver la corona tras conocerse su relación con Takuma Maeda, un cirujano estético casado de 46 años.

Su renuncia es un claro ejemplo de que las mujeres que tienen relaciones con hombres casados en Japón suelen enfrentarse a una mayor censura que el marido adúltero. La primera ganadora blanca del concurso de belleza Miss Japón renunció a su título después de que una revista semanal informara de la relación con este hombre al que describen como "doctor musculoso". También renunció a su agencia de modelos.

Hace quince días, Shiino, que es ciudadana japonesa, se convirtió en la primera persona sin ascendencia étnica japonesa en ganar el Concurso Miss Nippon, como se llama oficialmente desde su fundación, hace 54 años. La joven, hija de padres ucranianos, nació en la ciudad de Ternopil, una de las principales ciudades occidentales del país invadido por Putin. Con cinco años, su madre contrajo matrimonio con un hombre japonés, lo que provocó su mudanza.

Su título de Miss Japón lo recibió como "un sueño" cumplido, según indicó en un japonés fluido durante la ceremonia el pasado mes de enero. "Me he enfrentado a barreras raciales. Aunque soy japonés, ha habido muchas ocasiones en las que no me aceptaron. Hoy estoy llena de gratitud por haber sido aceptado como japonés", destacó en su discurso.

Su victoria levantó opiniones desiguales en las redes sociales. Muchos ciudadanos mostraron su enfado por no reconocer la belleza étnicamente nipona. "La discriminación racial nunca debe ser tolerada, pero si vamos a competir por la apariencia... en Miss Japón, personalmente creo que el estándar debería ser la belleza japonesa", protestó el escritor Hiroe Yamashita en Twitter/X.

La semana pasada, Shukan Bunshun, una de las revistas más influyentes, informó sobre su romance con el cirujano estético. Fue su agencia la primera que salió al paso de las acusaciones, aclarando que la modelo no tenía conocimiento de su estado civil. Finalmente, la modelo ha admtido el romance y se ha disculpado en su idioma japonés a través de su cuenta de Instagram: "Lamento mucho haber causado tantos problemas y haber traicionado a todos los que me han apoyado".

La sociedad japonesa censura con mayor crueldad a las amantes que a los maridos adúlteros y en ocasiones las esposas interponen demandas contra ellas por romper su matrimonio. El año pasado, la actriz Ryoko Hirosue fue también suspendida por su agencia de representación y dejó de trabajar después de admitir una aventura con un famoso chef casado.