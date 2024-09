Las misteriosas palabras de Kiko Rivera horas después de la muerte de Julián Muñoz

En la madrugada de este martes, Julián Muñozha perdido la batalla contra el “cáncer galopante” que le trastocó los planes. Tenía toda la intención del mundo de luchar, de ganar la partida y ser feliz ahora que había recuperado el cariño de los suyos. No solo el respeto de Mayte Zaldívar, tras 17 años siendo su exmujer, para volver a renovar sus votos en enero del presente año, cuando se conocía que su enfermedad no tenía cura. Sus hijas también han estado a su lado en todo momento, así como sus nietos. No es el caso de Isabel Pantoja, quien le dejó cuando estaba en prisión, rompiendo su romance al verse engañada. Con ella vivió una intensa historia de amor y formaron una familia que Isa Pantoja siempre ha valorado mucho, al tener en el político la figura paterna que siempre había extrañado. Algo que ha vuelto a confesar tras su muerte. Más enigmático se ha mostrado su hermano, Kiko Rivera, que ha tardado mucho en pronunciarse tras la muerte del exalcalde de Marbella.

La cantante Isabel Pantoja (c) junto al alcalde de Marbella, Julián Muñoz (2i), y su esposa Maite (i), asistió como invitada a la izada de bandera que se efectuó hoy en el balcón del Ayuntamiento con motivo de la festividad del Día de Andalucía. Agencia EFE

El Dj por fin se ha animado a dejar un mensaje en sus redes sociales en una jornada trágica. Dos días antes de cumplirse el 40 aniversario de su padre, el joven se enfrenta a la pérdida del que ejerció como tal durante cinco años. Aunque él ya era mayor de edad cuando su madre inició tan polémico idilio, siempre ha mantenido buen trato con él en aquellos años. Pero no se sabe nada sobre lo que siente por él tras el paso de los años. Es por eso que el mensaje que ha dejado en su cuenta personal de Instagram ha despistado mucho a sus fans, al no saber muy bien cómo interpretar sus misteriosas palabras.

“Porque cuando te cansas, pero te cansas de verdad, no amenazas, no avisas, no ruegas, no esperas, no corres, no persigues, no miras, no te interesas más y te detienes, cierras el libro, apagas la luz, bajas el telón y punto y final”, comienza a escribir Kiko Rivera en lo que parece ser un monumental enfado. ¿Qué le ha sucedido? ¿Tiene algo que ver con la noticia que ha teñido de negro el día y que le ha colocado el foco mediático? Sea como fuere, el joven ha aprovechado esta jornada para desahogarse con su horda de incondicionales, que se preguntan por dónde van los tiros y si Julián Muñoz está ahora en sus pensamientos.

Story de Kiko Rivera Instagram

La reflexión de Kiko Rivera no termina aquí: “Estoy tan cansado de algunas cosas que es la única manera que tengo de desahogarme”, explica el motivo por el que ha acudido a ellos en busca de consuelo. Eso sí, pocos saben qué decirle para subirle la moral y rebajar su enfado, pues no explica por qué se siente tan cansando. Ya hay quien señala a su hermana, Isa Pantoja, y sus palabras hacia la expareja de su madre en televisión, mostrando su dolor ante la dura pérdida que ella sí que ha sentido en sus adentros. La joven recuerda sus años con él como “la mejor época de mi vida”, de ahí que haya encajado su muerte con un tremendo “shock”: “Se veía que eran sus últimas horas y estaba malito, estoy en shock. Conmigo se portó súper bien, me trató con mucho cariño. Me cuidó y me quiso y yo a él también. Guardo recuerdos en Marbella súper buenos. Yo era muy niña, tenía 7 años y cuando me fui tenía 12, mi niñez fue muy buena, eso no quita lo que haya hecho”. Al menos Isa se alegra de que “se ha ido rodeado de toda su familia, se ha ido feliz. Yo con él sentía que éramos una familia, era como una figura paterna, me daba mucho cariño, lo recuerdo una época buena. Estoy triste, me ha dado pena, veía el estado en el que estaba”, se confesaba. Kiko Rivera ha optado por no pronunciarse, al menos no de forma tan directa como ella.