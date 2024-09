Muere Julián Muñoz, expareja de Isabel Pantoja, a los 76 años de un cáncer de pulmón: reacciones y última hora, en directo

Muñoz también se pronunció en su última entrevista sobre Isabel Pantoja. Definió el paso por su vida como "nefasto" y dejó claro lo mucho que se arrepentía de haber dejado a Mayte Zaldívar por la tonadillera.

LA CANTANTE ISABEL PANTOJA Y SU NOVIO JULIAN MUÑOZ POR LAS CALLES DE SEVILLAKORPA / © KORPA02/09/03 MARBELLA La Razón ©KORPA

"No guardo buen recuerdo. No da una puntada sin hilo. La huella que me dejó no es agradable... No tendría que haberme separado de Mayte... No tengo ningún sentimiento por esta persona. No existe. No quiero saber nada. A veces es mejor un buen silencio".