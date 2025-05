Mónica Pont quiere irse de España: "Lo estoy pasando muy mal, esto es un infierno"

El enfrentamiento entre Mónica Pont y sus familiares más cercanos acaba en los juzgados, la actriz revela que “he hablado con mi abogado para que inicie los trámites de demanda contra mis padres y mi hermana por atentado al honor y a la intimidad. Les pedí que dejaran de airear nuestros problemas en televisión y que resolviéramos lo que hiciera falta cara a cara. No me han hecho caso y estoy harta de aguantar sus mentiras.”

Es muy triste acabar así,

Lo sé, pero no me queda más remedio que ir hasta el final, no voy a pedir una compensación económica pero sí que haya una sentencia que les impida hablar en público sobre mi persona. Que cese el tema mediático. Es que llevan meses hablando mal de mí en televisión. Y ya está bien. ¿Sabe cuál es el problema? Que solamente quieren dinero, y yo no soy el banco de España.

¿Es cierto que va a abandonar nuestro país para regresar a México?

Si, esa es mi intención. Aunque ya sabe que vivo con mi hijo y me está pidiendo que no me vaya. Pero, ¿para que me voy a quedar aquí con una familia que me hace tanto daño? Me han ofrecido protagonizar una telenovela mexicana y estoy calibrando los pros y los contras para decidir definitivamente si me marcho o no. Lo estoy pasando muy mal, esto es un infierno. Mi familia solo quiere mi dinero, y me ha costado mucho ganarlo como para regalarlo a personas que no me quieren.

¿Sigue colaborando en el programa “Fiesta”?

Sí, allí me protegen mucho y me siento muy a gusto.