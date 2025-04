Las impactantes imágenes de Mónica Pont desalojando la casa de Javier Moro después de su separación

El desamor no ha tardado en llamar a la puerta del domicilio que Javier Moro ha compartido durante casi cuatro meses con Mónica Mont. La última imagen de la actriz, con el gesto cabizbajo, es la de su mudanza. Vestida con vaqueros y botas planas, se ha encargado personalmente de la mudanza dejándose ver, junto a un operario que le ha ayudado en el traslado, cargada de maletas, bolsas y otros enseres, incluso cajas de vino.

Mónica se encuentra ya en su nuevo hogar en un piso ubicado en una urbanización de Aravaca. Hasta allí llegaron hace unos días varios camiones de mudanza fueron que descargaron muebles y cajas bajo las indicaciones del conserje de la urbanización, quien coordinó la operación siguiendo seguramente las indicaciones de la actriz.

Amor fugaz

El romance con el bodeguero salió a la luz en febrero, el mismo Día de San Valentín, aunque realmente podría haber comenzado a finales de 2024, según unas imágenes en Instagram, donde aparecían en una fiesta con amigos a la que asistieron como pareja. Fueron significativas las palabras de Mónica, hace apenas un mes, cuando se mostró reacia a hablar de su relación en una entrevista con LA RAZÓN. Dio a entender que entre ellos no había nada: "Yo no he confirmado nunca nada, ni habrás visto fotos y con eso ya te lo digo todo".

También el programa "Y ahora Sonsoles" sugirió hace unos días el distanciamiento entre ellos. Ambos dejaron de seguirse en Instagram y borraron cualquier rastro de la relación, a pesar de que el final puede haber sido cordial.

La actriz catalana, que residió seis años en México probando suerte en el mundo de la interpretación, afronta ahora una nueva etapa junto a su hijo, Javier Sagrera, y con una obra de teatro a la vista. Su situación personal y familiar, aireada en los medios de comunicación, podría haber hecho mella en su relación con Javier Moro, un hombre con un perfil muy discreto y poco acostumbrado a tener que dar explicaciones sobre su vida sentimental.

Guerra familiar

Desde que regresó a España, ha sido acusada públicamente por su hermana Eva de desentenderse de los cuidados de su madre. "Estoy preocupada por mi madre, ahora está ingresada en el hospital porque está débil y se cae y yo estoy sola con mi hijo menor (...) Mónica bloqueó a mi madre porque no quería recibir mensajes nuestros y desde el jueves pasado no la ha llamado para saber cómo está ni ha contactado con el hospital para hablar con los médicos... Si se muere, ni se va a enterar", explicó Eva Pont en el programa "Y ahora Sonsóles".