Exclusiva: Mónica Pont: "Nunca he confirmado nada con Javier Moro"

Mónica Pont ha regresado de nuevo a España, más concretamente a Madrid, tras más de cuatro años residiendo en México y después de vivir una temporada bastante convulsa emocionalmente. Aunque lo cierto es que se muestra ilusionada con sus nuevos proyectos profesionales, la actriz resurge como el ave fénix tras haber pasado por un trágico accidente, un robo, la pérdida de su mascota y gran aliada, y ahora el enfrentamiento legal con su hermana Eva tras las recientes declaraciones que esta última concedió a un programa de televisión, asegurando que Pont no se ocupaba de su madre, quien actualmente se encuentra pasando sus días en una residencia. Hablamos con ella sobre todos estos asuntos, y también sobre su presunta relación sentimental con el bodeguero Javier Moro.

¿Cómo está?

Pues bien, aquí estoy buscando casa en Madrid, que llevo unas semanas en ello y ya casi, casi lo tengo. Ahora mismo estoy montando una productora con mi socio, con Pablo García Bonis, y estamos de reuniones con varios proyectos, entre ellos volver al teatro, que ya os contaré porque es algo que ya está cerrado

Dado que tiene trabajo y proyectos, ¿se puede decir que ha vuelto para quedarse?

Sí. Tuve que irme cuando por la pandemia, aquí se acabó con todo el tema del entretenimiento. Ya no se producía nada y estábamos todos sin poder hacer nada. Yo me fui por ese aspecto y también porque estaba pasando por una época difícil por asuntos emocionales y eso no me ayudaba a quedarme aquí, la verdad. He vuelto por trabajo y también porque mi hijo me pidió que volviera.

Le ha tocado vivir muchas cosas complicadas en poco tiempo...

La custodia de mi hijo, un robo a mano armada apuntándonos con una pistola, un accidente, lo de mi hermana, mi perrita... pero yo siempre digo que soy como un corcho, que resurjo, porque por más que quieras hundirlo, no puedes.

¿Su perrita?

Vuelvo a España hace un mes y medio y muere mi perra Duna, que ha sido mi compañera, mi mejor amiga y mi familia en México. Ella llegó a mi vida cuando perdí la custodia de mi hijo y la he perdido cuando ya he recuperado a mi hijo aquí. Se fue después de doce años a mi lado y si me sentía acompañada en México era gracias a ella, pero falleció de un paro respiratorio hace un mes. Me acabo de hacer un anillo con sus cenizas, en el que te sellan toda la resina y lleva sus cenizas dentro, pone «Duna» y es realmente precioso.

Ahora está pasando una situación complicada con el tema de su hermana, ¿cierto?

Ella no me ha dado otra opción. Yo no funciono bien ante una amenaza y no voy a consentirla. Por eso me he reunido con mis abogados, están recopilando todas las declaraciones de esta persona y, en cuanto lo tengan todo, va a recibir la correspondiente demanda, porque yo lo tengo todo por escrito y todas las pruebas de lo que ella me acusa.

El hecho de que su hermana haya afirmado todo eso sobre su madre y usted, imagino que le duele como hija, y más sabiendo en la situación complicada en la que se encuentra su madre...

Yo tenía hasta ahora una unión muy grande con mi madre, pero he tenido que bloquearla y no podemos tener relación, aunque quiera. Familia te toca la que te toca. Ya tus amigos los eliges tú, tu pareja la eliges tú, pero la familia viene de serie.

En el tema amoroso dicen que ni tan mal con Javier Moro...

Yo ya no hablo de mi vida sentimental y no voy a enfocar mi vida pública en si estoy con un hombre u otro, pero lo que sí puedo decir es que yo no he confirmado nunca nada, ni habrás visto fotos y con eso ya te lo digo todo.

Estará contenta porque ahora va a poder pasar más tiempo con su hijo, ¿no?

Muchísimo. Hace poco, me dijo: «Mamá, ¿no crees que ya nos hemos perdido demasiados años de nuestra vida?».

Lo pasó muy mal cuando hace ocho años perdió la custodia de su hijo y se la dieron a su padre

Muchísimo, fue terrible. En su día quizás me equivoqué al hablar de este tema en los medios demasiado abiertamente y en los programas de televisión, pero necesitaba que España supiera que yo no había sido una mala madre, que había sido una injusticia lo que había dictaminado la justicia en contra de una madre que perdió la custodia de su hijo por un «desarraigo» que no fue tal. Recuerdo que me tocó el juez de ideología independentista más radical que había en aquel momento, asegurando que yo quería coger a mi hijo y llevármelo a Madrid y que eso no podía ser porque de esa manera se alejaba del catalán. Increíble.

Pero ahora la relación con su hijo es muy buena, ¿verdad?

Buenísima. Estoy feliz. Es una de las pocas cosas positivas en mi vida en estos momentos. Tiene muchísima personalidad, las cosas muy claras, pero a la vez tiene un fondo buenísimo. Ahora ya tiene veintiún años, ya no existe custodia y nuestra relación es realmente maravillosa. La verdad es que estamos mejor que nunca. Cuando el tenía diecisiete años , recuerdo que me llamó y me dijo que quería coger un billete para venir a pasar tres semanas conmigo a México. Ese día supe que ya había recuperado a mi hijo para siempre.