Mónica Randall, la belleza que perdura en su 82 cumpleaños

Este lunes 18 de noviembre, Mónica Randall (nacida en 1942 en Barcelona) celebra su 82 cumpleaños. Nadie diría que es esa su edad. La actriz que soñaba en su infancia con ser monja o azafata de vuelo conserva parte de esa belleza que le convirtió en una de las mujeres más deseadas de España durante décadas.

Fue una tía suya, que cantaba cuplés, la que inculcó en ella su afición por el mundo artístico, una idea que no gustaba a sus padres, porque consideraban que era una profesión indecorosa. Ese impedimento familiar no tuvo efecto en sus propósitos, y se matriculó en el Institut del Teatre, pagándose los estudios ejerciendo de secretaria y modelo publicitaria.

Sus referentes interpretativos fueron Grace Kelly, Elizabeth Taylor y Audrey Hepburn, icónicas actrices a las que tenía adoración. Su verdadero nombre es Aurora Julia Sarasa, y optó por llamarse públicamente Mónica en honor a otra de sus artistas preferidas, Mónica Vitti.

Poco antes de cumplir 20 años, Mónica debutó en teatro con la obra "Cena de matrimonios", en horario nocturno, algo que no gustaba a sus progenitores, que iban a buscarla todos los días a la sala.

Su incursión en el cine se produjo en 1963 en la película "La revoltosa", a la que siguieron "Brillante porvenir" y unos cuantos "spaghetti western" rodados en Italia, como "Los cinco de la venganza" o "Sol rojo". Mas tarde vendrían éxitos como "La escopeta nacional", "Mi general", "Cria cuervos", "Retrato de familia", "Mi querida señorita", "Ultimas tardes con Teresa", "Todos a la cárcel" y su último filme, "Tiempo de tormenta".

Berlanga, en el centro y con José Sazatornil e Isabel Mulá, en el rodaje de «La escopeta nacional» BERLANGA FILM MUSEUM LA RAZON

En el plano televisivo, recordar sus intervenciones en "Mónica de medianoche", "Cosas", "Tele revista", o su papel de madre de la actriz Silvia Marsó en la serie "Ana y los siete".

Si echamos mano de su currículum sentimental, aparecen los nombres de Joan Manuel Serrat, José Sámano, Jeremy Irons, José Sacristán, Ricardo Merino y José Luis Balbín.

En una ocasión me aseguró que "soy alérgica al matrimonio, aunque he estado a punto de casarme dos veces, pero en el último momento me echaba atrás". También llegó a confesarme que "en 2003 me retiré porque estaba harta de que me llamaran para interpretar papeles de guapa o de mala". Pero regresó en 2009 para ponerse al frente del reparto de "Una comedia española" en el Teatre Nacional de Catalunya. Fue su despedida definitiva.

Desde entonces, soltera y sin compromiso, dedica la mayor parte de su tiempo a una de sus grandes pasiones, viajar. Estos últimos años ha recorrido buena parte del mundo y presume de haber visitado ochenta países, desde el Caribe a tierras africanas o al desierto jordano. Su vida transcurre en su ciudad natal, Barcelona, donde se la suele ver asistiendo a espectáculos cinematográficos y teatrales acompañada de sus amigos,

Entre sus peores recuerdos, y según propia confesión, están las dos ocasiones en que "intentaron abusar de mí, pero no lo consiguieron, porque, afortunadamente, tengo una gran fortaleza física. Uno de esos individuos fue un hombre riquísimo que se creía que todas las mujeres tenían que caer rendidas a sus pies".