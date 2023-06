Mónika Vergara debuta como actriz de la mano de Pedro Ruiz

La tertuliana del programa “Fiesta” debuta como actriz, de la mano de Pedro Ruiz, en la obra “Escándalo en palacio”, en la que interpreta a una periodista. Mónika Vergara confiesa que está “muy ilusionada con esta nueva aventura profesional”. “Mi papel está grabado, soy una periodista de los servicios informativos, y sale en cada función en una gran pantalla. Es la primera vez que hago algo así, es una experiencia muy divertida y me siento muy satisfecha”, destaca.

¿Tendrá continuidad en un futuro como actriz?

Ya veremos. Le tengo mucho respeto a esta profesión, pero no descarto subirme a los escenarios si recibo alguna oferta que merezca la pena. En la vida hay que reinventarse, estoy abierta a lo que me traiga el trabajo. Pero soy muy tímida…

Pues en sus intervenciones televisivas parece todo lo contrario.

Será porque allí hay muy buen ambiente, se trabaja fenomenal y hay un gran compañerismo.

En este 2023 se cumple el vigésimo aniversario del fallecimiento de su madre, la recordada periodista Mayka Vergara, y su hija nos dice que “la recuerdo cada día. Y me siento honrada al ver a tanta gente que se acuerda de ella a pesar de que ya han pasado dos décadas de su muerte”.

Se parece mucho a ella.

Es un orgullo que me diga eso. También me lo comenta mucha gente. Algunos me dicen que me miran y ven a mi madre.

¿Qué es lo que más echa de menos de Mayka?

Sus consejos, sus secretos de vida y su capacidad de ver el mundo a través de sus hijos. Era una romántica empedernida, enamorada del mundo y del amor. Siempre tenía la palabra precisa y el gesto adecuado. Me enseñó el respeto a la verdad. La veo en los ojos de mi hijo, en la fuerza de mis sobrinas, en la actitud de mi hermana… y cada vez que me miro al espejo. Es imposible resumir su grandeza en tan pocas líneas.