Montoya niega su propia muerte y anuncia acciones legales contra el culpable

José Carlos Montoya se ha convertido en la sensación de la temporada, tras su paso por ‘La isla de las tentaciones’. En Telecinco le están dando su lugar como estrella y en todos los platós de la cadena se habla de él, sus movimientos dentro del reality y también fuera, llevando incluso a sus padres a ‘De viernes’. Tendremos Montoya para largo, aunque el susto que todos se han llevado recientemente ha sido mayúsculo, al encontrarse con la noticia de que ha fallecido. Es un bulo, que nadie se alarme, pero la noticia falsa ha pululado a sus anchas en redes sociales, provocando consternación entre aquellos que caían en la trampa viral. Algunos han reído la gracia, pero no ha sido el caso del protagonista, que se ha preocupado mucho por cómo esto podría afectar a sus seres queridos, por lo que anuncia incluso el inicio de acciones legales.

Montoya revoluciona "La isla de las tentaciones" y se perfila como futuro "Superviviente" Telecinco

“Esto es lamentable, así que, por favor, denuncien esto porque es lamentable”, decía a través de un vídeo la víctima de un bulo que ha sido propagado como si de un virus se tratase. Y es que han sido muchos los que han replicado la información, sin ser conscientes de que estaba contribuyendo a acrecentar el problema. Reproducimos a continuación el comunicado íntegro que Montoya ha emitido a través del vídeo para frenar el avance de la noticia y también anunciar que pondrá en manos de sus abogados el caso, para llevar a los responsables ante la justicia:

“Muy buenas, flamencos, ¿qué tal? Me he salido aquí fuera porque, realmente, he tenido que interrumpir las cositas que estamos haciendo siempre para vosotros, para que lo paséis bien, para sacaros esa sonrisa que hace falta encima en días lluviosos como hoy. Pero nada, tengo que pasarme por aquí para decirte a ti o a la persona exacta que quiere crecer a costa de no sé qué… estas cosas no se hacen, esto no brilla y lo que hace es irritar a Montoya. Así que, a mí, estas cositas no. Agradezco a todo el mundo, Montoya va donde brilla, todo lo que tú quieras. Pero esto no brilla. No sé si eres flamenco o no, pero, por ahí no. Para empezar porque preocupa también a mi familia a los seres queridos, ¿vale?”, se quejaba la estrella de la última edición de ‘La isla de las tentaciones’ y de Telecinco en general.

Story de Montoya con los mensajes de despedida por su falsa muerte Instagram

“Esto es lamentable, así que, por favor, denuncien esto, porque es lamentable. Esto estará en manos de quien tenga que estar, porque estas cosas son muy feas. Al que ha impulsado el vídeo, que hay una cuenta en Twitter con 100.000 seguidores, puedes hacerte cuentas falsas para criticarme y entiendo que no todo el mundo apoye. Pero yo no tengo la culpa del cariño que me tiene la gente. Entonces, estas cositas no, no rocemos la ilegalidad porque te vamos a pillar, te vamos a cazar. Preocupáis a mi familia, seres queridos y a vosotros. Larga vida a la vida, no tenemos culpa mi alma”, se desahogaba Montoya, tras encontrarse mensajes en el que se despedían de él con cariño tras supuestamente morir. No está muerto, pero sí que tiene un cabreo mayúsculo que piensa compartir con sus abogados.