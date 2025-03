El día que Montoya fue rechazado por una mujer muy famosa antes de ir a "La isla de las tentaciones": "No hemos tenido feeling"

José Carlos Montoya, más conocido como Montoya, se ha ganado el cariño de toda la audiencia durante su paso por "La isla de las tentaciones". El éxito del de Utrera ha traspasado nuestras fronteras y se ha convertido en todo un fenómeno social a nivel mundial. Tanto es así, que incluso ha salido en programas de Estados Unidos como el Whoopi Goldberg y sus imágenes han sido comentadas por estrellas de Hollywood como Kate Hudson y Brenda Song.

A punto de finalizar la edición más viral de "La isla de las tentaciones", la vida de Montoya ha dado un giro de 180º grados tras su paso por el reality de Mediaset y, aunque se desconoce oficialmente si continúa con Anita Williams y cómo se encuentra su corazón en estos momentos, lo cierto es que el andaluz ya probó suerte en encontrar el amor años atrás en otro programa de Telecinco, espacio en el que le dieron calabazas en directo.

Montoya en "Mujeres y Hombres y Viceversa" Mediaset

Montoya debutó en televisión en "Mujeres y Hombres y Viceversa", antes de que fuera cancelado el programa más famosos de encontrar el amor de Telecinco. El de Utrera intentó conquistar a la conocida tronista Carmen Saavedra con la que, en un principio, parecía tener bastante afinidad y compartían cosas en común.

Finalmente, Carmen Saavedra expulsó a Montoya y ahí terminó su paso por el programa de Mediaset. "Me sabe supermal pero, José Carlos, sabes que tanto por tu parte como por la mía no haya nada", declaró lo tronista, cortando así su relación con el andaluz. Al escuchar estas palabras, el de Utreta contestó con resignación que "este programa debería llamarse "Carmen, Alejandro y viceversa"", refiriéndose al exnovio de la tronista. "Que no hemos tenido feeling y ya está", zanjó la joven. Con la cabeza bien alta, Montoya abandonó "MYHYV" expresando su deseo de encontrar el amor.

Anita Williams, la mujer que le robó el corazón

Tal y como ha reiterado en numerosas ocasiones Montoya en "La isla de las tentaciones", Anita Williams ha sido la mujer de su vida. Según el de Utrera, esta ha sido la única vez que se ha enamorado de verdad, motivo por el que le ha dolido tanto la infidelidad de su pareja en el concurso.

Esta noche, por fin, conoceremos la decisión de la pareja de abandonar juntos o por separado "La isla de las tentaciones" en la hoguera final.