Muere Francesc Picas, ex miembro de Loco Mía, a los 53 años

Francesc Pica, exmiembro del grupo Loco Mía, ha fallecido a los 53 años en Barcelona, tal y como ha anunciado la familia en un comunicado publicado en las redes sociales.

«La Luz de Francesc se ha apagado en esta vida, pero nunca lo hará en la eternidad. Queda en el corazón y la memoria de todos aquellos que tanto le hemos querido. La familia y amigos, en esta tan dolorosa situación, pedimos privacidad y que su legado humano y artístico se preserve con todo el amor y respeto que él se merece. Gracias por vuestra comprensión y apoyo. La Familia», escriben.

La noticia, publicada anteriormente en Facebook, revelaba que el artista había fallecido el pasado 18 de noviembre. La familia ha optado por no desvelar las causas del fallecimiento.

«Nuestro poeta dejó esta tierra el 18 de noviembre para unirse a los seres celestiales que lo esperan. Aún me cuesta tu partida. Dios te tenga en su gloria… Un día me dijiste que los abrazos no saben de distancias. Te abrazo infinito hasta el cielo querido Francesc Picas», reza en el escrito.

Picas comenzó a formar parte de Loco Mía en 1989, cuando tenía 17 años. Desde entonces, se convirtió en uno de los miembros más queridos por el público. En 1992 se apartó del grupo musical y comenzó a estudiar Psicología. También entonces inició su carrera artística en solitario.