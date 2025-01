Muere Jocelyn Wildenstein, "La Mujer Gato" que se operó para parecerse a un felino

Jocelyn Wildenstein, la famosa millonaria conocida como "La Mujer Gato" tras someterse a polémicas operaciones de cirugía estética que inició en los años 70, ha muerto con 84 años. El fallecimiento de la celebridad neoyorquina nacida en Suiza la adelantó "Paris Match", que informó que Wildenstein murió en un palacio de París debido a una embolia pulmonar. El actual compañero de Jocelyn, que está junto a ella desde 2003, Lloyd Klein, confirmó además a la revista "People" que murió mientras dormía cuando tomaba una siesta el pasado 31 de diciembre.

La millonaria había admitido haberse sometido a operaciones estéticas para tener los ojos y la expresión de un felino. "Nunca me he sometido a una cirugía plástica y odio el botox... No me he hecho cirugía plástica, tengo miedo de lo que pueda pasar y no me gusta tener algo pesado, a veces es un poco pesado y terrible (...) No me gusta el bótox. Todo el mundo tiene una reacción diferente. Me he puesto bótox solo dos veces. No sé si soy alérgico, pero cuando lo tuve no me fue muy bien. No fue un buen resultado, mi cara se hinchó", llegó a declarar este mismo año en "The Sun".

Nacida en Lausana (Suiza) el 5 de agosto de 1940, Jocelyn Perisset, su nombre de soltera, saltó a la fama no solo por su espectacular transformación física sino por su boda con el comerciante de arte multimillonario, Alec Wildestein en 1978, con el que tuvo dos hijos, Diane y Alec Jr. La pareja se divorció en 1999, pero ella siguió manteniendo el apellido de su esposo. La noticia de su separación se convirtió en noticia por su acuerdo: cobró 2.500 millones de dólares y 100 millones durante los siguientes 13 años.