La mujer de Jota Peleteiro se salta la norma al publicar una foto íntima con él

Jota Peleteiroestá esperando el que será su primer hijo junto a su nueva mujer,Ajla Etemovic. En realidad, será su tercer hijo, dado que tuvo dos antes con la modelo Jessica Bueno. También para ella es una experiencia que probó con anterioridad, pues aporta al matrimonio al pequeño Zyan de una relación anterior. Aun así, no les resta ilusión el tener su primer vástago juntos, el cual fue anunciado por la propia pareja el pasado mes de septiembre a través de las redes sociales. Una ventana a su particular vida que sorprende a propios y extraños, después de la reconversión del futbolista al islam y la adopción de nuevas rutinas de las que antes no hacía gala. Pero se le nota feliz, pleno al lado de la modelo serbia con la que ha decidido formar una familia, con la que ha posado presumiendo de incipiente barriguita.

Jota Peleteiro y Ajla Etemovic en su boda Instagram

A juzgar por las imágenes, el embarazo está muy avanzado, a pesar de que la pareja haya logrado mantenerle alejado de miradas indiscretas. Han sabido mantener el secreto durante gran parte de la gestación, pues han superado por ejemplo el cuarto mes en el que se desvela el sexo de la criatura. En su caso será un niño, como así ha desvelado el periodista Javier de Hoyos, quien apunta a que el pequeño nacerá de manera inminente, dado que está entrando en la recta final del embarazo. Aun así, el celo con el que mantienen todos sus pasos les ha hecho proteger está feliz noticia hasta que ya era más que evidente que la maniquí espera la cigüeña.

Desde que el futbolista colgase las botas y se convirtiese al islam ha mantenido cierta mesura a la hora de compartir su día a día en redes sociales. En su nueva condición como empresario, amasando fortuna discretamente alejado de los focos, son muy pocas las interacciones con sus fans para confesar cómo le sonríe la vida. Así lo hizo por ejemplo para desvelar que se había casado, tiempo después de haber dado el importante paso. También cuando ha dado a conocer que está esperando un nuevo vástago. Pese a todo, parece que esta nueva forma de enfrentarse al mundo le agrada y no echa de menos la constante popularidad que arrastraba al estar al lado de Jessica Bueno, que tantas miradas acaparaba: “Me siendo muy feliz y poderoso. Estoy en el mejor momento de mi vida”, sentenciaba cuando se liberó y tomó las riendas de su vida, pasando por cambiar de religión y blindar su intimidad a miradas ajenas.

Jota Peleteiro y su esposa Instagram

Después de la sorpresa que supuso la confirmación oficial de Jota Peleteiro de que está esperando su tercer hijo, ahora se ha vuelto a romper su máxima de permanecer lejos de la atención mediática. Ha sido su mujer esta vez la que se ha saltado la norma. Ajla Etemovic ha publicado una nueva imagen en la que presume de embarazo, mientras está tranquilamente en casa sin demasiados quehaceres, a juzgar por su cómoda indumentaria. De fondo está el exfutbolista, sentado en una mesa de escritorio muy concentrado mientras habla por teléfono. Su esposa desvela qué anda haciendo él, mientras ella se saca selfies en el espejo: “Siempre trabajando”, escribía para contextualizar la foto que ha mostrado un mes después lo avanzado que está su embarazo.