Nacho Cano encuentra el amor entre tanto calvario: así es la joven Grecia Castta

No están siendo buenos momentos para Nacho Cano, quien en los últimos meses se ha visto señalado por la justicia, además de golpeado por la polémica. El compositor ha sido denunciado por una de sus becarias en ‘Malinche’ por lo que considera un trato inadecuado en sus condiciones laborales. Él se escuda en que su amistad con Isabel Díaz Ayuso y los intereses políticos en verle caer se esconden detrás de estas acusaciones, a la vez que surgen nuevas voces en uno y otro bando. Pero entre tanto trajín e inestabilidad, el que fuese miembro de Mecano ha reservado un importante hueco para el amor. Y es que no ha descuidado en este tiempo su corazón, dándole una oportunidad a enamorarse a los 61 años. Al menos eso es lo que afirman que supone para el artista la actriz Grecia Castta, que a sus 28 años le habría hecho ver la vida desde otra perspectiva, ahora que todo se tornaba cada vez más oscuro.

Grecia Castta Cortesía

Continúan las investigaciones que han puesto en jaque a Nacho Cano, tratando de ver qué hay de cierto en la acusación de traer supuestamente a jóvenes desde México para trabajar en su musical “con fines laborales y educativos todavía no autorizados”. Empleados suyos denuncian haber sido presionados por las autoridades para culpar a su jefe de algo que no saben si ha hecho, mientras que él denuncia ser víctima de un complot. Por fortuna, tiene dónde y con quién calmar sus nervios y evadirse de este revés que ha puesto su vida patas arriba. Grecia Castta poco a poco se va haciendo un nombre en el mundo de la interpretación, pero también en el corazón del músico, como así viene rumoreándose. Ex del cantante David de María, desde hace unos meses se les ha visto compartir ocio juntos, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha planteado que entre ellos puede existir algo que va más allá de la mera amistad.

Por el momento, ambos han optado por el silencio y no dar pábulo a que se hable sobre su posible romance. Bastante presión mediática hay ya puesto en sus problemas con la justicia, como para añadir el perfil rosa a quienes investigan sus movimientos. Los mismos, por ejemplo, que filtraban a ‘El Mundo’ que hace unos días atrás estaban en actitud muy cariñosa en un restaurante de la Gran Vía de Madrid. Un punto de encuentro que demostraría que no tienen reparo alguno en ser vistos, aunque no deseen estar en boca de todos. Algo difícil, teniendo en cuenta que son cada vez más habituales sus citas y escapadas, como la que les llevó recientemente a Ibiza. La isla pitiusa fue escenario del estreno del musical ‘Ibiza Hippie Heaven’ de Nacho Cano y, aprovechando la ocasión, la pareja se quedó unos días de asueto en su mansión de Sant Joan de Labritja. Eso sí, no estaban solos, había más amigos, lo que hace que exista cierto debate entre considerar a Grecia como pareja o tan solo una íntima amiga.

Grecia Cassta Gtres

Grecia Castta está poco a poco despuntando en el mundo de la interpretación, desde que debutase en el cine con ‘Torrente 5: Operación Euro Vegas’, de la mano de Santiago Segura. También ha participado en numerosas series de televisión, siendo las más reconocidas pequeños papeles en ‘La que se avecina’, Cuéntame cómo pasó’, ‘El Príncipe’ o ‘Servir o proteger’. Está esperando el gran papel de su vida, por el que lleva luchando desde que comenzase a estudiar interpretación en la Escuela Municipal de Arte Dramático de Madrid o siguiese su formación con Juan Carlos Corazza en danza o con Stella Adler en Los Ángeles, de donde acaba de regresar, como así detallan desde su agencia de representación. Ahora también encuentra hueco para acompañar a Nacho Cano en sus compromisos, ya sean profesionales como personales, como así se va descubriendo cita a cita.