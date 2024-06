David DeMaría: "El recuerdo más bonito es el aplauso del público"

David Jiménez Pinteño (Jerez de la Frontera, Cádiz, 1976), más conocido por su nombre artístico, David DeMaría, es un cantante, compositor y productor discográfico con 25 años de carrera musical, repleta de temas que han marcado nuestra vida, "Precisamente ahora", "Barquitos de papel", "Si te vas", "Que yo no quiero problemas" y un sinfín de joyas que no dejaremos de cantar.

Su pasión por componer, cantar y tocar la guitarra se remonta a su adolescencia. A los 14 años empezó como cantante y músico en el grupo "Kelliam 71". A los 19 años emprendió su carrera en solitario y en 1997 sacó su primer disco homónimo, David DeMaría.

Daviddescubrió en la composición una salida a su creatividad. Como compositor ha escrito canciones para artistas como David Bisbal, David Bustamante, Vanesa Martín, Marta Sánchez, Malú, Tamara, Manuel Carrasco, Pastora Soler e incluso compuso varios temas para distintos musicales como Aladdin o Peter Pan, y para la serie Al salir de Clase.

Como cantante, ha colaborado con grandes estrellas como Alejandro Sanz, Antonio Orozco, Manuel Carrasco, David Bisbal, Chenoa, Pablo Alborán, Malú, Sergio Dalma, Hugo Salazar, Vanesa Martin e India Martínez.

En 2006 recibió su segundo Premio Ondas al mejor álbum, por Caminos de ida y vuelta, de la mano de Alejandro Sanz.

DeMaría junto con la cantante Leire Martínez, interpretan el tema principal y original de la película Ocho apellidos vascos, estrenada en marzo de 2014, y en 2020 participó en La Voz Senior España como asesor, compartiendo rol con Alex Ubago, Cami y Pitingo.

Hoy en "Falling Leaves", el artista gaditano me habla de los recuerdos más íntimos de su infancia y de su nueva canción "Simplemente Ellas", dedicada a todas las mujeres que luchan por la igualdad, sin olvidar a las que lo hicieron en un pasado, como María Jiménez, María Teresa Campos y Concha Velasco.

Enhorabuena, David. 25 años de éxitos, de una trayectoria profesional increíble como músico, como cantante y como compositor. Has conseguido conquistar el mundo con tu arte y tu música.

Sería difícil dividirlas, ¿no? Porque nunca me llamó la atención el mundo de la música, solo quería ser intérprete. No solo ser músico, ni solo ser compositor. Quería meterlo en una coctelera. Y de ahí sale David DeMaría, de la tierra que me vio nacer también.

De pequeño te gustaba el fútbol. ¿Cuándo descubriste tu pasión por la música?

Creo que nacer en la tierra donde nací me aportó mucho. Porque siempre fui un niño muy inquieto en toda actividad cultural desde la época escolar. Si había que hacer un periódico escolar, ahí me apuntaba yo el primero, formé el equipo de baloncesto… desde muy pequeño, me llamaron la atención las actividades culturales. Nací en dos familias muy melómanas. En casa de mis abuelos, se oía mucho el flamenco puro. Sin embargo, mis tíos tenían los discos de Pink Floyd, de LED Zeppelin y de los Beatles. Desde muy pequeño me gustaba mucho el deporte porque mi padre llegó a ser futbolista. Consiguió una plaza de bombero, que es una profesión donde se ha dejado la vida por los demás. Me saqué mi título de auxiliar de electrónica y de electricidad. Mi padre me decía vale, la música está bien, pero tienes que tener un seguro de vida y especializarte en algo. Pero a los 14 o 15 años, la llamada del local de ensayo con los músicos, las clases de guitarra, las clases de canto…

David DeMaría, con 16 años David DeMaría

¿Y tú pasión por la poesía?

Instinto natural. Siempre fui un enamorado de la Generación del 27 y también yo siempre he sido muy pequeñito y la única manera de llamar la atención de las chicas era escribiéndole poemas, con la poesía.

Has tenido mucho éxito como compositor.

He tenido la suerte también de escribir a lo largo de estos 25 años para musicales, televisión, para series, para cine. Hice la banda sonora de "Ocho apellidos vascos". El musical de Peter Pan, el musical de Aladdin hace ya años y he tenido la suerte de ir componiendo canciones para otros grandes artistas. Pero también he tenido la suerte de llevar una carrera paulatina, paso a paso, intentando mantener la esencia de mi manera de escribir y de componer. Que cuando escuches una canción de David DeMaría te sepa a un buen vino o a un buen plato cocinado.

David recibe el Premio Ondas 2006 al mejor álbum, de manos de Alejandro Sanz David DeMaría

¿Cómo es ese proceso creativo? ¿Qué viene primero, la música o las letras?

Si no hay una fórmula exacta, porque hay veces que incluso en un local de ensayo haciendo pruebas, hay algo que te llama la atención y donde encuentras una melodía y luego es estrujarte la cabeza para las letras. Pero a mí sí me gusta tener armado primero una estructura melódica de acordes y a partir de ahí insertar la letra.

¿Cuál es la sensación de crear todo esto y luego regalárselo a otro cantante?

Es un trozo de ti. Como desde muy joven me acostumbré a que otros cantantes canten mis canciones. Para mí es un honor, es un orgullo. Yo siempre digo que las canciones de David DeMaría suenan más bonitas en otros cantantes, aunque esta noche vamos a demostrar que también quedan bonitas en mi voz.

David DeMaría cantando un duo Vanesa Martín David DeMaría

Has colaborado con artistas como Alejandro Sanz, Chenoa, Malú, David Bisbal, Antonio Orozco, Sergio Dalma y Manuel Carrasco entre otros.

Antonio Orozco, Manuel Carrasco, Vanesa Martín, Sergio Dalma. Con Alejandro Sanz también he cantado un par de veces en su tierra.

¿Cómo han sido estas colaboraciones?

Maravillosas todas las colaboraciones en mi carrera, inolvidables. ¡Y las que estén por venir!

¿Con quién más te gustaría colaborar?

Por suerte lo suelo hacer habitualmente con mi hijo que me acompaña a veces en el estudio con la batería y coros. Pero acabamos de grabar 15 años después una nueva colaboración con mi querida y admirada Chenoa, Relatividad, que saldría para después del verano.

Diana Navarro, David DeMaría, David Bustamante y Rosana David DeMaría

¿Cuál fue el proyecto más desafiante que has completado hasta la fecha?

¿El de matrimonio? je, je… Fue apostar por una carrera de largo recorrido, intentando ser reconocible a través de una manera de escribir, interpretar y de producir canciones, durante más de 25 años como David DeMaría.

Has recibido dos premios Ondas

Es un mano a mano. Yo creo que el recuerdo más bonito es el aplauso del público, que te sigan recordando y que tu música forme parte de un momento en sus vidas. Es emocionante. Los premios pasan muy rápido y ayudan a recordar épocas bonitas, pero la carrera artística, cada día empieza de cero. Es una es una forma de vida. Vives constantemente en un precipicio, porque no sabes si tu próximo single gustará, si sonará en la radio, si el público lo acogerá, si seguirás atrayendo gente a tus conciertos. Es una vida de incertidumbre, pero a la vez pasional.

¿Todavía?

Si el artista nunca pierde su inseguridad. En el escenario, si nos sentimos seguros, pero debajo del escenario….

¿El momento más memorable de tu carrera?

Componer tu primera canción de éxito. Firmar tu primer contrato, escucharte por primera vez en la radio, conseguir los primeros discos de oro. Llenar las primeras salas, comenzar a tener un gran grupo de seguidores, viajar a otros países… pero nada se compara con la sensación de ser padre, componer y cantar con esa vivencia lo supera todo.

David con Vanesa Martín, Pablo Alborán, India Martínez y otros amigos David DeMaría

La industria de la música ha cambiado en estos 25 años. ¿Cómo has podido captar al público más joven?

La industria ha cambiado demasiado. Se olvida. Yo creo que ha sido el apostar por una manera de escribir y de componer propia y no influenciarme demasiado con las tendencias de los momentos. Llevamos más de 25 años y si hubiera ido cambiando a las modas pasajeras, hoy, 25 años después, no hubiera tenido un legado de canciones con un mismo cuerpo, con un mensaje. He ido creciendo más como musico y como compositor, pero teniendo claro que mis canciones me gustan que suenen con guitarra y con piano antes que la tecnología las invada. Creo que la inteligencia artificial puede estar bien para otras cosas, pero no para hacer algo que se toca con tu pulso, con tu corazón, con tu pálpito, con tu emoción, con tu estado de ánimo. Eso no puede ser artificial, eso es muy visceral, muy auténtico. Y creo que esos son los ingredientes de mi música y por la que todavía se me sigue recordando 25 años después. Tengo muchos proyectos para volver a reconquistar Latinoamérica. Creo que este año volveremos a la aventura americana, también latinoamericana.

¿Cuál es el mejor consejo que te ha dado otro músico?

No sé, muchos… me he criado artísticamente como un músico de instituto y con filósofos de viajes en furgoneta y kilómetros de aventuras. Seguir teniendo pasión por esta forma de vida independientemente de los números, aparcar los perjuicios, seguir sintiéndote un aprendiz más que un maestro de nada. Soñar: Volar. Sobrevolar e ir aprendiendo a saber aterrizar a tiempo en el aeropuerto de tus propias decisiones.

¿Cuál es un mensaje que le gustaría dar a los jóvenes músicos que quieren seguir sus pasos?

Que aprendan a organizarse en sus disciplinas, a no perder principios y valores y a tener sus propias opiniones sin dejarse influenciar demasiado por las tendencias que nos impongan. Mientras amen lo que hagan, todo irá bien.

David DeMaría, Vanesa Martín y Manuel Carrasco David DeMaría

¿Cuál de tus temas se ha convertido en un tema más personal o emocional para ti?

Incluso "No Me llores más, preciosa mía", ese estribillo tiene nombre y apellidos. Fue mi primer amor del instituto con la que estuve más de diez años y llegó un momento en la vida en el que yo decidí venirme de mi tierra a vivir a Madrid, apostar por mi carrera artística. Esos momentos luego quedan plasmados en canciones. Eso lo recuerdo muy especialmente porque me dio muy buenos temas de inspiración. Pero el momento más significativo en mi vida fue ser papá. Claro, hace siete años y medio que nació mi hijo Leo y volví a creer en el ser humano, en la vida. Volví a creer en muchas cosas. Fui papá a los 40 e intenté estirar mi adolescencia todo lo que pude y para mí ha sido mi mejor producción. Mi hijo Leonardo, que ahora me acompaña con la batería también.

¿Cómo ha influido la paternidad en su música?

Antes de nacer, cuando todavía estaba en la barriguita de su mamá. Ya en la primera ecografía le compuse Bienvenido a la vida. No tenía 6 o 7 meses. Antes de nacer ya le había escrito una nana. Y después de nacer le escribí muchas. Me ayudó a componer este último disco. Es muy crítico. Es fan, pero crítico También me dice papá, hoy no has cantado tan bien y hay canciones como Cada minuto sin ti, en este último álbum va a haber un par de ellas que hemos hecho juntos, incluso Nuestro mundo, mi príncipe Blue, porque para mí es como mi príncipe azul claro. Aparte de mi hijo, somos buenos amigos y él me ha salvado la vida.

Y “Simplemente Ellas”

Os lo debía, sentía la necesidad como compositor de volver a reafirmar lo que siento por vosotras. Mi inspiración ha sido mi abuela, mi mamá, mi hermana, mi sobrina, mis primas, mis amigas, mis fans…en toda esta vorágine en la que vivimos hoy en día, donde hay muchas luchas necesarias, yo como compositor romántico, he querido reafirmarme lo que siento por vosotros. Es una canción de agradecimiento a todo lo que le habéis dado a mis canciones, porque sin esas ellas no hubiera tenido sentido hacer canciones, ni conciertos, ni giras, ni dedicarme al mundo de la música. Con lo cual, el primer single del nuevo disco de David DeMaría tenía que ser una canción de agradecimiento a vosotras.

David DeMaría cantando con Sergio Dalma David DeMaría

¿Qué otra profesión habrías elegido si no hubiera sido la música?

Siempre a algo vinculado con la ayuda humanitaria, me hubiera gustado seguir los pasos de mi padre y ser bombero, aunque forestal, bombero de mar o de monte mejor que de ciudad, o sanitario como mi hermana, o trabajar para una ONG ayudando en lugares donde haya riesgos de desnutrición, de enfermedades causadas por catástrofes o por los eternos conflictos de nuestra especie. Aunque también podría haberme dedicado a ser electricista, que es lo que estudié. O haber acertado en proyectos hosteleros vinculados a la cultura, al ocio, al turismo y que se quedaron por los caminos. Pero siempre estamos a tiempo para seguir realizándonos.

¿Con qué ONGs colaboras?

Acción Vera Paz, Acción Contra El Hambre, Unicef, Apascovi, síndrome de Down, Madre coraje, Huesos de cristal, Federación Española de Enfermedades Raras, Autismo España, Asociación espina bífida, Asociación española contra el cáncer…siempre intentado estar cerca de las causas donde me han necesitado.

¿Tienes algún pasatiempo o interés fuera de la música?

Si, estar cerca del mar o la mar, los deportes, el buen cine, la buena comida, los buenos amigos, siempre tengo libros de amigas y amigos que me van regalando en las giras y los conciertos y que aún tengo que terminar de leer. Aunque hay veces también que el mejor plan es no hacer plan. Es ahí, cuando tienes tus espacios, aunque parezcan vacíos, donde nacen las ideas.

¿Cómo es tu fin de semana típico?

Lo típico es estar de viaje, carreteras y conciertos los fines de semana, así llevo los últimos 25 años de mi vida, pero cuando hay fines de semana sin conciertos desde hace ocho años el mejor plan y la logística la marcan la paternidad, la salud mental, la educación y la felicidad familiar.

Has viajado prácticamente por todo el mundo. ¿Cuál es tu ciudad favorita?

Mi tierra Jerez, Cádiz y Andalucía por vivir lejos de ella todo el año, pero a todo lugar que visito aprendí a sacarle el jugo, aunque elegiría Lanzarote para perderme, por ejemplo.

Cuándo viajas, ¿qué es lo que nunca falta en tu maleta?

El neceser con todo lo necesario medicinal e íntimo, pero también cambios de ropa, pulseras, anillos, medallas, amuletos, pañuelos. Cargador de móvil y mucha ilusión y ganas de disfrutar y de realizar bien tu profesión.

Tu imagen es muy importante para usted. ¿Le dedica mucho tiempo?

Menos del que parece.

David con el grupo que tenía a los 15 años, “Kelliam 71” DeMaría

Esta muy en forma. ¿Qué deportes practicas?

Juego mucho con el peque. Natación, ciclismo, tenis, pádel, fútbol, piragüismo, submarinismo, ping pong, dominó y parchís. Senderismo. Me gusta la natación mucho, necesito nadar. No puedo pasar una semana sin estirar bien la espalda haciendo natación tanto en invierno como en verano y luego con un niño pequeño que juega al fútbol, que está todo el día para arriba, uno se mantiene en forma muy bien. Ser padre te mantiene muy en forma.

¿Qué series de televisión estás viendo en este momento y cuáles me recomiendas?

Cualquier serie o peli biográfica me apasiona sobre personajes y acontecimientos históricos en cualquier disciplina.

Una película que te ha inspirado y que has visto una y otra vez

La dama y el vagabundo. Superman, Rocky y Sonrisas y lágrimas. 😭

Un libro que te ha impactado

Uno que me tiraron desde un balcón una vez- El principito.

¿Tienes algún proyecto en breve?

¡Seguir vivo! Trabajar lo necesario para tener una vida estable y dar estabilidad.

Actuaste en….

En el salón de tu casa y me dejé la guitarra.

¿Cuidas tu alimentación?

Todo lo que puedo. Me gusta comer de todo, pero sin excesos.

¿Cuáles son tus restaurantes y platos favoritos?

Bajar a mi tierra a Jerez y probar los guisos caseros de mi mamá, para mí la mejor cocinera. No hay restaurante que se compare con la casa de tus padres.

Si pudieras retroceder en el tiempo, ¿qué cambiarías?

Cambiaría la mentalidad del ser humano en cuestiones de poder, ambición y corrupción hacia nuestra propia humanidad y planeta. Con la experiencia de ahora hubiese tomado otras decisiones seguramente, hubiese controlado mejor las emociones y los entornos influyentes, me hubiese formado, documentado y elegido mejor ciertas cosas que en el momento que te ocurren desconoces qué van a afectar a tu futuro. De todas formas, si todo ha desembocado en estar aquí vivo musicalmente más de 25 años después, intentando seguir siendo buen hijo, hermano, amigo, buen padre, buena persona y un artista trabajador que tiene cosas que ofrecer. Mi voz y fuerzas no son las mismas, pero componer y cantar me siguen salvando.

Un recuerdo especial de la infancia.

Mi hermana, mi abuela, mis padres, camino de la playa.

¿Cuál es tu mayor fortaleza?

Mi mayor fortaleza y a la vez debilidad, es mi amor a esta forma de vida, que es dedicarte a la música.

Qué te gusta hacer en tu tiempo libre.

Vivir cerca del mar, tranquilo y en paz.

Qué haces cuando necesitas desconectar

Reencontrarme con la soledad deseada es maravilloso.

¿Qué música suena en su Spotify?

Clásica en todos los géneros más que actual. Me gusta lo actual que tenga raíces.

Un lujo

Tener un velero

Un vicio

Tengo que dejar de fumar.

Un capricho inconfesable

He realizado todos los que mi instinto y mi moral me dejaron.

David con Sergio Dalma David DeMaría

¿Hay algo que te gustaría conseguir y que aún no lo hayas hecho?

El próximo concierto…Dejar pagadas las inversiones, aunque la inversión más importante es la salud, el auto equilibrio en esta sociedad, el amor, la educación y la felicidad familiar.

Has elegido "Falling Leaves" para lanzar tu gira.

Es que esta sala tiene algo, una magia muy especial, el año pasado, el día de los enamorados, hicimos un concierto muy emotivo, muy bonito y ha sido muy fácil decir sí a volver a tocar en "Falling Leaves". Creo que se crea un ambiente muy bonito, muy especial, muy íntimo. La gente puede tocarte, puede ver tu sudor, puede ver, puede ver que lo que está haciendo en el escenario es real, es auténtico y es pasional. Y es este tipo de salas y de conciertos tienen esa magia.

Estrenaremos en este formato tanto "Simplemente Ellas" como "Relatividad", otro de los nuevos single que estamos presentando. Pero sobre todo haremos un recorrido por toda la trayectoria de estos más de 25 años de canciones.