Natalia, íntima de Chenoa, se pronuncia sobre su separación con Miguel Sánchez Encinas

El pasado 11 de noviembre el programa "Fiesta" desvelaba en exclusiva una de las rupturas más inesperadas del año. Chenoa y Miguel Sánchez Encinas ponían punto final a su matrimonio un año y medio después de pasar por el altar. La noticia generó un gran revuelo mediático y durante días solo se especuló de los motivos que habían llevado a la pareja a tomar esa dolorosa decisión.

Chenoa y Miguel Sánchez Encinas Instagram

Multitud de rostros conocidos y amigos de la artista se pronunciaron sobre el asunto. Boris Izaguirre, que mantiene una larga amistad con Chenoa desde hace años, incluso bromeó y propuso ser su próximo novio. En cambio, Nuria Fergó, una de sus compañeras de edición de "Operación Triunfo", prefirió no hablar de la ruptura de la cantante por respeto hacia ella. "No puedo opinar, te puedo hablar de mi vida, de mis cosas, pero de las cosas de los demás no te puedo hablar. No me puedo meter, no soy nadie, ,no tengo más nada que decir. Que sea muy feliz, a todos se lo deseo, a todo el mundo, que cada uno sea feliz y busque las herramientas para serlo es lo máximo de esta vida, nos queda mucho, si Dios quiere, por vivir por lo cual tenemos que estar bien", declaró la artista sobre Chenoa y Miguel Sánchez Encinas.

Ahora, dos semanas después, ha sido el turno de Natalia, íntima amiga de la pareja. La andaluza, muy sincera, ha confesado que quiere lo mejor para los dos. "Yo quiero muchísimo a Laura, a Miguel, son los dos mis amigos, yo lo que quiero es lo mejor para ellos, es lo único que quiero", ha declarado la cantante. "Como ellos estén bien yo estaré siempre, para lo bueno y para lo malo, para el uno y para el otro", ha sentenciado sobre el exmatrimonio.

A pesar de la ruptura, lo cierto es que Chenoa está atravesando por una de sus mejores etapas a nivel profesional. La artista acaba de estrenarse como presentadora de la nueva edición de "Operación Triunfo" en Amazon Primen y no puede estar más emocionada por haber sido la elegida para conducir el formato que la catapultó a la fama.