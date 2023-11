Chenoa arrasa en OT 2023 con un guiño especial a su relación con David Bisbal

Este lunes 20 de noviembre se estrenó la esperada nueva temporada de ‘Operación Triunfo 2023’. Los cambios en el programa prometían sorprender a los espectadores con grandes novedades como la encargada de presentarlo: Chenoa. La cantante vio nacer su carrera en la primera edición de dicho programa. Es conocido que la polémica está poniendo a la que fuera pareja de David Bisbal en pleno debate social, sin embargo, como ya viene demostrando, toda su concentración está puesta en esta nueva edición del concurso musical.

La importancia de la cita de anoche no radicó únicamente en la nueva figura de Chenoa como presentadora, sino en la presentación de los 16 concursantes que prometen cautivar a los espectadores con su talento y sus historias de superación personal.

Chenoa, presentadora de 'OT 2023' cruzando la pasarela Amazon Prime

El momento más divertido de la noche llegó de manos de la propia Chenoa cuando estaba manteniendo una conversación con Lucas, uno de los nuevos participantes. Durante la charla surgió el tema de las relaciones y, enfocados en la pareja de Lucas, se habló sobre los romances que podían surgir dentro de la Academia. Esta referencia llevó a la audiencia a rememorar los tiempos de Chenoa y David Bisbal en ‘OT’, no solo como rivales, sino también como pareja.

La presentadora habló con absoluta naturalidad en una conversación informal en la que no solo rememoró su pasada relación. También resultó muy útil para conocer más a Lucas: “Lo que yo me pregunto es, esa novia que tienes, si entras en la Academia…”, comenzó diciendo, pero luego optó por frenar para no “entrar ahí”.

El día de ayer supuso para Chenoa uno de los puntos claves en su carrera profesional. El pasado domingo ya compartió en sus redes su primera publicación desde que se conoció su ruptura matrimonial con el médico Miguel Sánchez Encinas. “Estudio intensivo y la ilusión sin límite”, compartía junto a su foto en Instagram dando a entender que, a pesar de que se haya vuelto a poner el foco sobre ella por esta sonada ruptura, trabaja por trasladarlo a sus nuevos proyectos como presentadora televisiva.

En este primer episodio de ‘Operación Triunfo 2023’ se mostró claramente el potencial que posee este programa para ligar vidas, formar recuerdos y dar a conocer a los participantes. Un ejemplo de cómo contribuye a conformar el recuerdo colectivo es la relación que surgió entre Chenoa y Bisbal, historia de amor que, por mucho que lo intenten sus protagonistas, no se consigue olvidar. Cualquier oportunidad es buena para que vuelva a la palestra social.