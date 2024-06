Natalia Lacunza nos cuenta cómo se vivió el tenso momento de Ester Expósito y Paris Jackson: "Parecía muy incómodo"

El pasado 6 de junio el puerto de Barcelona se convirtió en el punto de encuentro de numerosos rostros conocidos a nivel internacional, que llegaron a la Ciudad Condal para no perderse las propuestas que la firma Desigual presentó para su colección de primavera-verano de 2025, Reflections.

Pero la moda quedó eclipsada por un tenso momento que se vivió en el front row del desfile. Tal y como muestran las imágenes recogidas en diferentes vídeos que se viralizaron en redes sociales, la tensión parecía cortarse con un cuchillo entre la actriz Ester Expósito y Paris Jackson, una de las hijas de Michael Jackson. Las dos mujeres se saludaron sin apenas mirarse y las palabras brillaron por su ausencia a lo largo de todo el desfile.

Una escena que suscitó miles de comentarios en redes sociales y sobre la que la tercera en discordia, Natalia Lacunza, se sincera en LA RAZÓN. Aunque pasó mucho más desapercibida que sus compañeras de front row, la cantante salida de "Operación Triunfo" también se encontraba allí y resta importancia a lo sucedido.

"Le han dado un bombo increíble a ese momento, pero yo creo que no tiene más. No se conocen de nada y ya está", comienza diciendo la artista, una de las invitadas a la primera edición de los Premios de la Academia de la Música que se celebraron este lunes 10 de junio. Lacunza reconoce que "es verdad que se ve muy incómodo", pero considera que "no creo que haya ningún mal rollo en ningún caso". Eso sí, la artista matiza que ella no pudo ver ese tenso encuentro "porque justo estaba al lado, mirando el móvil, y no vi cómo se miraban ellas".

Además de Lacunza, la ceremonia de entrega de estos galardones congregó en Ifema de Madrid a otras muchas estrellas de la música, como José Mercé, Chanel, Blas Cantó, Mala Rodríguez o la banda Arde Bogotá, la gran triunfadora de la noche que se alzó con seis reconocimientos: el de Mejor Nuevo Artista, Mejor canción de rock, Mejor Álbum Rock, Canción y Álbum del Año.

Aun así, la noche estuvo marcada por las ausencias de otros grandes nombres de la música que no atendieron la cita, como Aitana o C. Tangana. "Me da pena que falten tantos artistas, porque luego nos quejamos de que no reconocen nuestro trabajo. Han salido muchos nombres de ganadores que no estaban y da pena", comentó Nía Correia, ganadora de "Operación Triunfo 2020" y nominada en la categoría de Mejor Diseño de Álbum por "PaloSanto".