A Nicole Kidman le aterran los 60: "Me despierto a las tres de la madrugada llorando"

Actriz, productora, cantante, ganadora de numerosos premios, como un Oscar y seis Globos de Oro, y madre de cuatro hijos, la estadounidense Nicole Kidman no debería ponerle muchos peros a la vida. Sin embargo, a sus 57 años ya vislumbra el inicio de la vejez y es algo que le aterra, según ha confesado en una entrevista para la edición británica de la revista "GQ". La percepción de la edad y su vínculo con la muerte han cambiado a partir de la reciente pérdida de su madre, Janelle Ann Kidman, a los 84 años, y dice que esto le está provocando despertares nocturnos.

La actriz se ha sincerado aprovechando la promoción de su thriller erótico "Babygirl". Le está costando superar el shock que le produjo la noticia del fallecimiento el 7 de septiembre, cuando se encontraba en el Festival de Cine Venecia, donde iba a recibir un premi. Este trágico momento le reabrió, además, la herida que le causó la muerte de su padre, el psicólogo y académico australiano Antony Kidman, víctima de una fatal caída en Singapur mientras se encontraba visitando a su otra hija. El cuerpo sin vida apareció en la habitación del hotel.

The 15th Annual Governors Awards in Los Angeles, California ALLISON DINNER Agencia EFE

Aunque la actriz australiana sigue adelante, arrastra secuelas emocionales que le hacen reflexionar sobre nuestra existencia: "La vida es una locura, realmente es un viaje". Sus pensamientos le hacen conectar con esa posibilidad real de la nuestra mortalidad. "La vida llega y te golpea. Perder a los padres, criar a los hijos, el matrimonio y todas las cosas que te hacen un ser humano más sensible. Estoy en todos estos lugares", dice en esta entrevista.

Sus preocupaciones se intensifican al llegar la noche. "A medida que envejecemos, se vuelve realmente sorprendente. Me despierto a las tres de la mañana llorando y ahogándome. ¡Y estoy ahí, al 100%!" En pleno duelo, aprecia lo bueno, pero no puede evitar esa otra parte que se hace más palpable según pasan los años. "La muerte es parte de la vida y, cuando empiezas a afrontarla, es muy pesada. Cuando crías hijos, te dices a ti mismo: tengo que quedarme aquí. Quiero ver todo eso". Su sentencia es finalmente positiva: "Es devastador, hermoso y extraordinario". A pesar del dolor, la vida no deja de sonreírle. Después del premio a la mejor actriz en el Festival de Venecia, la actriz recibirá el 4 de diciembre el prestigioso Sherry Lansing Leadership Award, un galardón que premia a pioneros y filántropos del mundo del espectáculo.