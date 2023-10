La nieta de Fernández Tapias tira de la manta: “Ahora sí que se sabrá la verdad de todo”

La guerra ha estallado en el seno familiar de Fernando Fernández Tapias, después de que la semana pasada falleciese. Nadie podía hacer frente al fatal desenlace, pues fue una muerte inesperada para todos, pese a que el empresario arrastrase problemas de salud desde hacía años. Fue un shock. Pero ahora que poco a poco sus seres queridos van tomando conciencia y afrontan el duelo, comienzan a surgir rencillas. No son nuevas, vienen de lejos, de cuando cinco de sus hijos se unieron para incapacitarlo, lo que finalmente no pudieron conseguir judicialmente tal y como lo habían orquestado. Esto les hizo ganarse la enemistad de muchos, pero especialmente de su padre, que no ha querido volver a saber de ellos y, de hecho, dejó por escrito la prohibición a que alguno de ellos le velase en el tanatorio o acudiese al funeral. Algo que puso en aprietos a su viuda, Nuria González, que aun así cumplió a rajatabla con lo establecido como última voluntad. Pero la otra parte tiene otra versión y han querido contarla.

Fernando Fernández Tapias Gtres

“Se han torcido las cosas tanto que no damos crédito”, se defendían los hijos del expresidente del Real Madrid. Pero ahora ha sido Iria, su nieta, la que ha tomado la palabra para contar su verdad. “Ahora sí que se sabrá la verdad de todo”, sentenciaba tajante en conversación con ‘ABC’. Y es que está dispuesta a tirar de la manta y decir lo que ha pasado realmente en su familia para que estuviese tan rota en los últimos años. Y es que ella ha sufrido mucho por esta situación, pues era la nieta favorita de Fernández Tapias y su vínculo era muy especial. Tanto, que él bautizó a uno de sus petroleros con el nombre de su nieta. Pero las desavenencias con sus hijos han provocado que ellos no se viesen en los últimos cuatro años.

Iria Fernández quiso despedirse de su abuelo en el tanatorio, pero no pudo conseguirlo, pues fueron expulsados. También la corona de flores que habían depositado fue retirada. Era el expreso deseo de Fernández Tapias y así se hizo cumplir. Ella lo ha vivido como una injusticia, lo que le ha llevado a tan tajante afirmación, que anuncia que pronto podría terminar de contar lo que ha callado estos años. Y es que ella ya tuvo oportunidad de poner sobre la mesa mediática que no le dejaban ver a su abuelo y que ni tan siquiera tenía noticias de él: “¡No me dejan! No sabemos nada de su estado de salud, ¡no puede ser! No nos pueden negar ese derecho de poder disfrutar de él. Todos sus nietos lo adoramos. Y él a nosotros. Me genera una tristeza horrible que le pase algo, por ejemplo, que no lo pueda ver nunca más”, declaraba a ‘LOC’ hace un año. Sus peores pensamientos se han cumplido, dejándola destrozada.

Nuria González junto a sus hijos Gtres

También Iria Fernández concedió una entrevista a ‘Hola’ en la que hablaba maravillas de Fernando Fernández Tapias, aunque para ella siempre será “alalo”, como le llamaba en la intimidad. “Mi abuelo es mi héroe. Es un modelo a seguir y lo ha conseguido todo siendo humilde. Yo quiero ser como él. Tener mi propia empresa, montar mi imperio y seguir su legado”, reconocía. Tan seguro lo tenía, que su abuelo le dio consejos para triunfar en la vida, como también desveló: “Que nunca tire la toalla, que siempre luche por lo que quiero y que estudie. Me ha contagiado su ambición. Me considero una persona muy ambiciosa”.