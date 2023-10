Nuria González cumple a rajatabla la última voluntad de Fernández Tapias, pese a sus hijos

Las despedidas nunca son fáciles y el duelo por la pérdida de un familiar es un proceso muy íntimo que cada uno lleva a su manera. La muerte de Fernando Fernández Tapias ha demostrado que en todas las familias hay disputas y diferencias irreconciliables, pues su último adiós no ha estado exento de polémica. El tanatorio de La Paz de Madrid fue el escenario de una tensa situación, cuando Nuria González, la viuda del expresidente del Real Madrid, hizo valer la última voluntad de su marido. Era una decisión difícil, pero en un momento como este siempre hay que respetar los deseos expresados y más si han quedado por escrito.

Nuria González fue de las primeras en llegar al tanatorio madrileño, acompañada de sus hijos, Iván y Alma, que no le soltaban la mano. Estaba destrozada, pero poco a poco aparecían más familiares y amigos dispuestos a hacer piña con ella y hacerla sentir que no estaba sola, pese a lo duro que ha supuesto una muerte tan repentina, que nadie se esperaba. Pero tampoco se esperaba que se personasen allí dos de los hijos mayores de Fernando Fernández Tapias, provocando uno de los momentos más tensos de la jornada.

Fernando Fernández Tapias Gtres

El empresario tuvo seis hijos antes de conocer a Nuria González, con la que tuvo dos vástagos. Su hijo Bosco murió en un accidente de submarinismo, mientras que los otros cinco hijos se unieron para solicitar la incapacitación de su padre y así hacerse con el control de su fortuna. Un movimiento legal que Tapias nunca llegó a perdonarles, por lo que dejó por escrito una firme última voluntad y es que ninguno de ellos estuviese presente durante su funeral. No quería que sus lágrimas empañasen su despedida y así se lo hizo saber a su mujer, que no tuvo más remedio que enfrentarse a los hijos mayores de su marido, protagonizando un momento muy incómodo para todos los presentes.

“Fernando no quería que sus tres hijos mayores estuviesen en su tanatorio. Fueron muy crueles con el padre”, ha mantenido Joaquín Torres en ‘Espejo Público’. Con ello, Nuria González no pudo evitar que accediesen al tanatorio, al tratarse de un espacio público, pero sí que consiguió frenarles antes de entrar a la sala reservada y ver a Fernando Fernández Tapias siendo velado por sus seres queridos.

Nuria González y sus hijos Gtres

“Cuando los hijos llegaron al tanatorio les dijeron que la sala correspondiente estaba cerrada y que no se podía abrir hasta que no llegara Nuria. Hasta ahí todo bien. El problema llegó cuando una persona cercana a ella, una vez abierta ya la sala, increpó a uno de los hijos e invitó a salir también al resto de allí”, añadía Makoke en ‘Así es la vida’. Es más, tan firme fue la última voluntad del empresario, que su viuda tomó la determinación de retirar las coronas de flores que sus hijos mayores habían hecho llegar. No quieren nada de ellos, pues no les perdonan el dolor que le causó a su padre en vida.