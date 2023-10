Se desvela el motivo de la muerte de Fernando Fernández Tapias

La salud de Fernando Fernández Tapias venía resintiéndose desde hace unos años, especialmente por dificultades coronarias, que ha dado algún que otro susto a su familia. Sin embargo, nadie de su entorno podría esperar el fatal desenlace de este miércoles 25 de octubre, cuando el expresidente del Real Madrid perdía la vida a los 84 años. Tampoco su viuda, Nuria González, que acudía por la tarde al tanatorio de la mano de sus dos hijos, Iván y Alma, cabizbajos y completamente destrozados por su pérdida. Sin embargo, desde que se conoció la trágica noticia, no se ha informado sobre los motivos de su fallecimiento, pues la familia así lo había considerado oportuno. Pero un día más tarde ha llegado la confirmación.

Ha sido el programa de Ana Rosa Quintana, ‘TardeAr’, el que ha desvelado la causa de la muerte de uno de los empresarios con más prestigio. También un buen amigo de la presentadora, que no pudo evitar emocionarse al recordar los buenos momentos vividos con él y Nuria González. De hecho, su última cita no fue hace tanto, cuando acudieron a comer a su casa: “No he conocido a una persona más cuidada. Tanto por Nuria, como por la hermana de Nuria y sus hijos pequeños. Ha sido un fallecimiento totalmente inesperado. La familia está en shock”, reconocía Ana Rosa con las emociones a flor de piel.

El empresario Fernando Fernández Tapias y Nuria González se casaron en 2002 GTRES GTRES

Pero el motivo de su muerte no la ha desvelado su amiga, sino Álex González, un reportero a través de una conexión en directo desde las inmediaciones del Tanatorio de la Paz de Madrid. Allí se dieron cita familiares y amigos de Fernando Fernández Tapias, entre los que se contaban numerosos rostros conocidos. Todos ellos marcados por el dolor. El periodista que cubrió la llegada pudo conocer más detalles sobre el fallecimiento: “Una muerte totalmente inesperada. Nuria González ha entrado al tanatorio rota de dolor. Lo que sabemos es que, al parecer, ha muerto de un infarto. Fue anoche, sobre las 3:30 de la mañana”, detallaba tras poder hablar con algunos de los amigos íntimos del querido empresario.