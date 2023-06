Nieves Herrero: "Más que una escritora he sido una psiquiatra para la baronesa Thyssen"

Tres años de largas conversaciones y confidencias, una complicidad absoluta que se ha ido al garete. Nieves Herrero saca a la luz "La baronesa" ( Editorial Penguin Random House) una biografía novelada sobre Carmen Cervera, de la que la baronesa Thyssen, finalmente, se ha desmarcado totalmente. La autora confiesa que "no entiendo su actitud, estaba todo hablado, Tita se mostraba de acuerdo en sacar la biografía, me habló de todo, de lo bueno y lo malo de su vida, y un buen día nos enteramos de que había dicho que quería escribirla ella misma. He intentado localizarla por activa y por pasiva, y no se me ha puesto al teléfono, no lo comprendo, es una actitud incomprensible, está desaparecida. Y no se lo que le ha hecho cambiar de opinión… Hemos pasado del cariño al silencio, de quererme mucho a la nada. Más que una escritora he sido una psiquiatra con ella, creo que contarme su vida la ha ayudado… Pero, bueno, mi libro está documentadisimo. Y todo lo que hablé con ella está grabado y guardado por si cambia de opinión. Es muy doloroso que no responda a mis llamadas. Lo he pasado muy mal, me costo un problema de salud".

¿Es un libro polémico?

Su vida es polémica. Bien es verdad que conoció el mundo de Hollywood, que se casó con el famoso actor Lex Barker, pero cayó en los infiernos al enamorarse de Espartaco Santoni, tocó fondo, que de joven lo pasó muy mal, con muchas carencias, sin agua caliente en casa, con penurias económicas… Y se juró a su misma que nunca volvería a vivir algo así. Fue madre soltera durante una relación con Manolo Segura, porque él no quiso casarse. La aparición del barón Thyssen en su vida fue su salvación. Heini la situó en la alta sociedad, conoció a grandes personajes como Gorbachov, Ronald Reagan, Margareth Thatcher, la reina Isabel II de Inglaterra, su hijo Carlos, en fin, pasó de los infiernos de Espartaco al cielo del barón. Cambió su vida por completo.

¿A quien considera el hombre de su vida?

Ella dice que alcanzó la máxima felicidad junto a Lex Barker, pero yo creo que Espartaco, a pesar de todo, la marcó muchísimo. Cuando rompieron la dejó demasiada señal. Y eso que ese hombre prácticamente la arruinó. Siempre estaba metido en líos.

La baronesa es como un gato que ha sabido sobrevivir a siete vidas diferentes.

¿Queé relación mantiene actualmente con su hijo Borja?

Aunque ha llegado la paz en la relación entre Tita y Borja, jamás podrá llevarse bien con su nuera Blanca. Es imposible. Son como el agua y el aceite, incompatibles. No hay forma de llegará un arreglo. Y si ese matrimonio fracasa ella estará siempre al lado de su hijo. Ama a Borja, tienen una relación muy fuerte.

Igual que con sus dos hijas.

Tita siempre dice que sus hijas son dos ángeles que llegaron a su vida en un momento difícil. Las dos son importantísimas en su vida.

¿En su libro se alude a la identidad del padre de las niñas?

N.H.: Yo no desvelo el secreto de quién es ese padre. Es un tema que afecta a menores y debe ser la madre quien descubra su identidad.

¿La conoce?

Sí, pero mis labios están sellados.