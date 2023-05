Nieves Herrero: "Ni tengo constancia de que la baronesa Thyssen esté escribiendo su propia autobiografía ni de que haya vetado la que hemos escrito juntas"

A la periodista le dejaron asombrada las declaraciones de Tita Cervera en "Espejo público", donde manifestó que "estoy preparando mi propia biografía. La estoy escribiendo yo misma porque así se parecerá a mi forma de pensar y de ser. Siempre me ha gustado escribir".

La realidad es que Tita ha estado colaborando codo con codo con Nieves en los últimos tres años para dar forma al libro en el que aparecen la baronesa y Herrero como coautoras.

Estaba previsto que se presentará el mismo día que la aristócrata cumplía ochenta años, pero esta, que se sepa, aún no ha hecho las correcciones que considere necesarias.

Nievesse enteró por nosotros de las declaraciones de Tita y asegura que "me pillan totalmente de sorpresa, en estos días tengo que verme con ella para que revise los seiscientos folios que llevo escritos… no tengo la menor constancia de que esté escribiendo su autobiografía, y menos, como se ha dicho, que haya vetado la que hemos escrito juntas. No me lo creo, es una pura especulación. Me dejas de piedra…"

La editorial tampoco está al tanto de lo que manifiesta Tita…

Claro. Pero si estoy hablando todos los días con la editorial y no me han dicho nada al respecto. No lo entiendo.

Y menos cuando lleváis tres años unidas para sacar el libro.

Evidentemente, y hemos hecho un gran trabajo, han sido muchas horas de recordar muchos pasajes de su vida muy bonitos.

Según Nieves, "todo sigue adelante, el trabajo está listo, como te digo más de seiscientos folios, y lo único que queda es que la baronesa los revise y haga las correcciones que considere necesarias. Y nos de el ok".

Han hablado de un posible veto…

¿Vetar?, sería algo absurdo cuando se llevan escritos tantos folios. A día de hoy estoy a la espera de reunirme con ella para dejarlo todo listo.

¿Por qué se ha retrasado la publicación?

Queríamos haberlo sacado coincidiendo con su ochenta cumpleaños, pero ella tiene otros ritmos. Lo último que sé es que me llamaron de su secretaria para comunicarme que a finales de abril vendría la baronesa a Madrid para reunirse conmigo, y en eso estamos.

Entiendo que al contar con su colaboración no estamos ante un libro polémico.

Es una especie de novela biográfica, con partes en las que habla ella y en otras no. Han sido muchísimas horas de conversaciones…

¿Cuando se refiere a su hijo Borja lo hace en tono afectivo?

De su hijo habla bien, si.

¿Y de su nuera Blanca?

Hay fases…