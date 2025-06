Alejandro Sanz rompe su silencio contra Ivet Playá: “Jamás me plegaré a abusos”

Alejandro Sanz no está viviendo sus mejores momentos como artista. El salto a la esfera pública de Ivet Playá le ha supuesto un gran quebradero de cabeza. Primero porque lo hizo de manera ambigua, acusándole sin acusar, diciendo sin decir y dejando en el aire lo que muchos podrían entender como gravísimos delitos que, después, se quedaron en nada. La joven, que se presentaba al mundo con la mayor fan del cantante, consiguió su entrevista en ‘De viernes’ para denunciar lo que había sufrido junto a él.

Eso sí, se matizaba a sí misma y dejaba claro que no era menor de edad cuando mantuvieron sus encuentros sexuales y que estos fueron en todo momento consentidos. Dos detalles que no dejó claro en sus primeras intervenciones y que supusieron un escándalo. Al final de la entrevista poco o nada se entendió, pues la joven tan solo le acusaba de “traspasar límites morales”, como hacer comentarios que le resultaban ofensivos en la intimidad o proponerle supuestamente tríos a los que ella no accedió y él no insistió. Ahora ha sido él quien ha roto su silencio.

Alejandro Sanz habla tras la entrevista de Ivet Playá

Se esperan posibles acciones legales por parte del equipo de abogados de Alejandro Sanz. Pero este punto aún no ha sido confirmado de manera oficial, aunque se estarían dando pasos previos para que así sea. En medio del escándalo, el artista se ha pronunciado. Este martes 24 de junio, día de Fam Sanzero, ha querido ponerse en contacto con sus fans, como viene siendo ya tradición para él y sus fieles, incluida Ivet Playá, a quien también ha hecho mención a pesar de que ya no cuenta con la devoción con la que se acercó a él.

Ivet Playá hablando de Alejandro Sanz De viernes

“Bueno, ya es el día del Fam Sanzero. A pesar de lo convulso de estos días, o quizás por ello, quiero agradeceros que forméis parte de este sueño. Nunca os voy a fallar, jamás me plegaré a abusos y no consentiré que nos falten el respeto de manera tan ruin. Somos porque queremos ser, pero nos defendemos todos juntos, porque tenemos códigos. Hay quienes se arrugan y quienes huyen para adelante, pero no permitiré que nos tomen por ingenuos”, comenzaba a desvelar con claras alusiones a las acusaciones planteadas por Ivet Playá.

No terminaban aquí las indirectas muy directas, aunque no pronuncie su nombre: “Nosotros sabemos y no se me ocurre mejor forma de celebrar nuestro día, que defender la verdad por encima de todo. No soy perfecto, tengo muchos defectos, pero uno de ellos no es ser un miserable. Hago música, a eso me dedico. Claro que siento vergüenza cuando exponen mi privacidad, pero no pienso dar un paso atrás. He pasado por momentos muy malos y en esos momentos he sido muy vulnerable, pero creedme que esto no va a hacerme dudar ni un momento de lo bello que hemos construido”.

Alejandro Sanz se despide de sus incondicionales haciendo alusiones a detalles de la entrevista de Ivet Playá en ‘De viernes’: “Os quiero, soy vuestro y no puedo estar más feliz. No hay un segundo de lo nuestro que pueda estropear la maldad de nadie. Y, por último, las lociones de Mercadona no sé si llevan alcohol, pero él único olor que me molesta es el del azufre. Sigamos a lo nuestro, disfrutemos de lo bello, de lo bueno. Como dijo mi primo David antes de morir, lo único que me importa en la vida son las buenas personas. Feliz día mi familia bella”, zanjaba.