Una nostálgica Alma Bollo recuerda el día de su 'babyshower'

Alma Bollo está a menos de un mes de dar a luz. La influencer celebró hace unos días una fiesta 'babyshower' donde la hija de Raquel Bollo celebraba junto a sus amigos y familiares la futura llegada al mundo de su hijo, Miguel.

Ahora, la exconcursante de 'Supervivientes' ha publicado fotos del álbum privado de esa fecha. "La dulce espera de baby Miguel. Que día tan bonito pasamos rodeada de familia y amigos. Siempre agradecida a @qchitospartyproducciones por reflejar y superar todas mis ideas, además de acompañarme en cada momento importante de mi vida. También quiero agradecer a @don_jabon por los detalles tan bonitos para todos los invitados" ha escrito.

En las imágenes, aparece ella con un vestido blanco que deja ver su barriga de embarazada. Además, la creadora de contenido ha mostrado una fotografía del rostro del pequeño en 3d impresa de fondo para que todos lo puedan conocer antes de su llegada, parte del catering y un presente que le regaló a los invitados: unos jabones con el futuro nombre de su hijo. Cabe mencionar que, en estos días, Alma está ultimando todos los detalles para la llegada de su bebé.

Confirmación de su embarazo y su accidente

Alma Cortés Bollo confirmó el pasado febrero que se iba a ser madre por segunda vez en los próximos meses. La también empresaria aprovechó el día de los enamorados para anunciar que estaba embarazada: "Un nuevo San Valentín y esta vez, cargadito de amor. Aumentamos la familia", escribió junto un vídeo con su hija mayor, Jimena.

Sin embargo, no todo ha sido de color de rosa y la influencer reveló días previos a su baby shower que había sufrido un accidente de coche, que afortunadamente no tuvo repercusiones: "No me he pasado por aquí porque el día no terminó de la mejor forma. Tuve un percance con el coche, pero, gracias a Dios, todo está bien. Por esto estuve más desaparecida en la segunda parte de la tarde", retransmitió a sus seguidores, tranquilizándoles finalmente asegurándoles que fueron al hospital a una revisión y "todo bien".