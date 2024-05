Raque Bollo responde a las críticas: "La mayoría de los comentarios feos son de mujeres"

Las redes sociales aunque puede ser el medio perfecto para difundir información de utilidad, contenido de calidad y ser un medio de entretenimiento. Por desgracia, cada vez son más los usuarios que utilizan las redes para criticar el aspecto físico de las personas. Son muchos los creadores de contenido que reciben el 'hate' de usuarios escondidos tras un perfil, y en la mayoría de ocasiones comentarios contra el aspecto físico.

Todo lo que muestran los 'influencers' en redes se cuestiona. Mencionan si van o no maquillados, si abusan de los filtros o si deberían cuidarse más la piel, sin tener en cuenta el daño que estos juicios pueden hacer a las personas. Los seguidores piden naturalidad, pero también exigen trucos de maquillaje, reclaman cierta presencia en la pantalla, y se echan las manos a la cabeza cuando se muestra la realidad.

Raquel Bollo ha dejado clara su postura y explica que lo que "más rabia" le da es que los comentarios provengan de mujeres. Asimismo, comenta que ha perdido peso en la última temporada y todos los mensajes que reciben hace referencia a su cuerpo "llevas filtros", "se te ve muy delgada", le comentan. "De una talla 40 me quedé en una 36", explica en referencia a su cambio.

Además, la colaboradora ha señalado que ella hace uso de los filtros para mejorar las fotografías en cuanto a iluminación y errores y lanza una pregunta al aire: "¿Qué malo es? Para eso están. ¿O es que cuando admiramos a una actriz o alguna publicidad de la tele es todo real?"

"Yo saco mil fotos con moño, sin maquillaje... ósea que el problema no es eso", insiste en el odio generalizado. "La mayoría de los comentarios feos son de las mujeres", sentencia Bollo. "Con lo cual, que cada uno haga lo que quiera", reflexiona.

Por su parte, la influencer Lucía Bellido destacaba que a ella si que le han llegado a afectar hasta tal punto de intentar agradar: "Si decían que me maquillaba mucho, intentaba maquillarme menos con tal de buscar esa aprobación", y comenta su evolución: "A día de hoy, te digo que no la necesitas para nada".

Ignacio de Borbón destacaba que por su profesión con el modelaje está muy acostumbrado a que le maquillen todos los días para los rodajes y es algo que tiene muy en su día a día: "Cada uno tiene que hacer lo que quiera y como se sienta cómodo".

Sofía Suescun, Marta López Álamo y Sophia Tatar afirman "hacer lo que quieren" porque les "dan igual las críticas". "Si alguien de verdad a mi me importa como es mi familia me dice algo malo o algo que estoy haciendo mal si que me asusto, pero si me critican algo que todos podemos tener, por aquí me entra y por aquí me sale", destacaba Sophie Tatar.

Por desgracia, cada vez crece más el número de víctimas de "ciberbulling" a través de las redes sociales. En vez de utilizarlas como medio de entretenimiento se utilizan para el odio y el "hate" y es algo que debería erradicare por completo.

La segunda edición de los Premios Cerave, los "CeraAwards 2024", ha reunido a influencers, tik tokers y celebrities que han acogido los premios que reconocen el talento digital sobre dermocosmética, convirtiéndose en un punto de encuentro de expertos y divulgadores, para tomar conciencia sobre el cuidado de la piel.