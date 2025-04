La nueva vida de Carlos Lozano que le une a Carmen Sevilla

Alejado de todo y de casi todos, Carlos Lozano ha elegido una vida que no tiene nada que ver con su mediático pasado. Ahora ejerce de ganadero en su finca cercana a Madrid, en un pueblo que está a media hora en coche de la capital.

Allí cuida de sus animales, sobre todo ovejas y gallinas, y lleva una existencia centrada en todos los trabajos de su propiedad. En esto nos recuerda a Carmen Sevilla y su pasión por "mis ovejitas" en aquel periodo vital que la distanció también de la vida pública.

Carlos Lozano en una imagen de archivo Gtres

La última vez que le entrevisté para LA RAZÓN, Carlos me confesó que "soy un buen amo de casa, lavo y plancho mi ropa, cocino y limpio…" Entonces ya me vaticinaba que iba a alejarse del mundanal ruido para "recluirse" en su paraíso campestre.

Su gran amor, Luna

Que se sepa, no tiene pareja sentimental, y el gran amor de su vida es su hija Luna, a la que adora. Hace años que no se le ve acompañado por una novia. La última relación que le conocemos es la que mantuvo con la peruana Miriam Saavedra, y de eso ha pasado mucho tiempo.

Recientemente, en una charla con Bertín Osborne en el programa que este último presenta en Canal Sur, Lozano fue muy rotundo al justificar su adiós al mundo de los medios de comunicación: "Me fui, me limpié mucho y tengo una vida nueva. Tengo mi casita en un pueblo, mis animales, mi granjilla y mis perros y vivo en la naturaleza absoluta. Me cuido mucho. y en cuanto al trabajo en la tele volveré algún día porque, al final, llevo toda la vida en esto".