Nuevo comunicado de Raquel Mosquera sobre la supuesta doble vida de su marido Isi: "Mi hijo me ha preguntado si su papá tiene otra familia"

Raquel Mosquera no pasa por su mejor momento. Su marido, Isi, se encuentra en prisión en Francia, un asunto complicado al que, además, se suman informaciones delicadas que en las últimas horas han visto la luz.

Mara de Castro, enemiga íntima del matrimonio, ha hablado para “El tiempo justo” para señalar a Isi como desleal a su mujer: “Isi tiene su familia en su país también. Isi es infiel, ha sido infiel a Raquel. Y estás con una mujer española aquí teniendo tu familia ahí. La misma Raquel lo tapa”.

Una grave acusación ante la que Raquel Mosquera no ha guardado silencio. La peluquera ha sacado las garras para defender a su marido, recalcar su confianza en él y lamentar el profundo dolor que las palabras de Mara de Castro provocaron en su hijo, un menor que llegó a preguntarle si su padre tenía otra familia en su Nigeria natal.

“Mi hijo Romeo me preguntó hoy cómo es eso de que su padre tiene otra familia en Nigeria. ¡Una innombrable, impresentable y sinvergüenza que no conozco de nada se quiere subir al carro! Le permitieron que dijera todo tipo de barbaridades sin demostrar nada. La persona que acusa o inventa algo de alguien tiene que demostrarlo”, exclama Mosquera, muy dolida.

Mara de Castro es una vieja conocida para ella, puesto que en el pasado también intentó enfangar su relación con su exmarido, Tony Anikpe, padre de su hija Raquel: “Quiere ganar dinerito a costa de personas como yo”.

Raquel Mosquera por las calles de Madrid Gtres

Lo que más ha molestado a Raquel es que las acusaciones hayan llegado a oídos de su hijo menor: “No suelo contestar a estos temas, pero por mis hijos mato. Soy sensible, sí, pero con un par de ovarios bien grandes. Es absolutamente mentira todo lo que dice”.

Desmiente rotundamente que Isi le haya sido desleal o que tenga otra familia oculta en Nigeria. Confirma, eso sí, que tuvo otras parejas antes de ella, con las que tuvo hijos, pero la relación entre todos ellos no solo es cordial, sino cercana: “Estuvo casado por lo civil con otra española, con quien tiene una hija de la edad de mi hija Raquel. La conozco desde los siete años: ha pasado vacaciones en mi chalet desde pequeñita, junto a mi hija, conociendo yo a la madre, a la abuela, etc. También tuvo otra pareja antes que yo, con la que no estaba casado y con quien tuvo un hijo. Ese niño se lleva muy bien con su hermano, nuestro hijo Romeo. Prácticamente pasan juntos el verano y todos los fines de semana. Yo misma me encargo de que eso sea así: los recojo personalmente para que sigan manteniendo su unión. Los dos son guapísimos y buenísimos”.

Raquel Mosquera junto a su marido, Isi Gtres

Además, expone que es imposible que su marido tenga otra familia en Nigeria, puesto que apenas ha visitado su tierra natal desde que llegó a España hace cerca de tres décadas: “Mi marido, desde que salió de Nigeria hace más de 30 años, no volvió hasta hace 14, cuando murió su madre. Precisamente fue con su exmujer y su hija pequeña, pero no llegaron a tiempo. No volvió de nuevo hasta hace dos años, cuando viajó conmigo, su mujer -yo, Raquel Mosquera-, y nuestros hijos Raquel, Romeo y su otro hijo. Fuimos a conocer a su familia, ya que el año pasado nos casamos y queríamos invitarlos a la boda”.

Raquel insiste en la plena confianza que deposita en su marido y avisa de que todo esto puede llegar a pasarle factura en lo que a su salud mental se refiere: “Cuando una persona rompe, estalla, y su salud mental se va al traste hasta acabar en un hospital, después vienen los ‘ay, qué pena…’”.