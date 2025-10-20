Raquel Mosquera sale en defensa de su marido Isi con un contundente mensaje: "Me ha demostrado ser buen padre"

Raquel Mosquera atraviesa un delicado momento personal. A raíz de salir a la luz la detención de su marido Isi, la peluquera, tras días de rumores y especulaciones, rompió su silencio el pasado viernes en el programa "¡De Viernes!" de Telecinco.

"Estoy bien, dentro de lo que cabe y de la situación, pero preocupada, como es lógico, porque falta información y por la situación de que mi marido esté detenido", explicó Mosquera, asegurando que "yo no sé exactamente donde está" Isi. "Yo no conozco los motivos de la detención. Yo solo sé lo que se ha comentado y han dicho", insistió la viuda de Pedro Carrasco.

El comunicado de Raquel Mosquera

Horas después de su intervención, tras el revuelo que supuso su testimonio, Raquel Mosquera reapareció en redes con un contundente mensaje en defensa de Isi y de su relación, posicionándose públicamente al lado del padre de su hijo Romeo.

"Ya sabéis que si por alg, puedo destacar o presumir en esta vida, es de ser luchadora, trabajadora y seria. Con lo cual, no voy a consentir como años atrás nada que no sea cierto y quieran ensuciar mi imagen aprovechando lo sucedido, ya que ahora no estoy en ningún programa de colaboradora. Eso sí, ahora tenemos Instagram y redes sociales, no es como antes. Yo no estoy amenazando a nadie, solo estoy defendiéndome a través del Instagram, ya que tengo unos hijos maravillosos, buenísimos padres ya mayores y familia", comienza diciendo en el escrito.

Raquel Mosquera De viernes

"Mi marido me ha demostrado ser un buen padre, un buen marido, un buen compañero, buena persona y muy trabajador. Es una lástima lo que haya ocurrido. De la verdad ya me encargaré yo personalmente, de saber todo cuando vaya a Francia, con mi abogado y con la documentación, que me darán muy pronto y que me están moviendo y preparando. Seré lo más pronto posible, mientras tanto pido respeto", desvela sobre sus próximos pasos. "Yo ante los problemas no me vengo abajo. Al contrario, lucho por salir adelante, y más aún teniendo dos hijos maravillosos, de los cuales estoy muy orgullosa y ellos de mi. Mientras que algunas personas se ríen de mí o se inventa cosas, yo opto, por trabajar y, con mucho esfuerzo, salir adelante", finaliza en el escrito la peluquera.

Niega haber viajado a Francia

Raquel Mosquera aseguró no haber viajado a Francia para visitar a su marido Isi en prisión, ya que no conoce en qué lugar se encuentra. Ahora, tras su intervención, se encuentra centrada en "saber todo" cuando vaya con su abogado. Después de su paso por "¡De Viernes!", la peluquera ha optado por guardar silencio ante las cámaras.