Ortega Cano, abierto de nuevo al amor: así ha intentado ligar el diestro con una reportera en directo

Un año después de su sonada ruptura con Ana María Aldón, Ortega Cano vuelve a estar abierto el amor. El diestro, que cumplió 70 años el pasado 23 de diciembre, se encuentra en la flor de la vida y más vivo que nunca y así se lo ha hecho saber a Sonsoles Ónega durante su última intervención en el programa de Antena 3. El torero, que entró en directo para hablar sobre Jesulín de Ubrique en el día de su 50 aniversario, no quiso desaprovechar la oportunidad de hablar sobre su actual situación sentimental.

A colación de la fama que siempre ha tenido el marido de María José Campanario con las mujeres, Ortega Cano se reivindicó como el nuevo soltero de oro. "No haberlo dicho, que me dicen que estoy muy joven y apuesto", comenzaba bromeando el padre de Gloria Camila, asegurando que "me siento muy joven, y para mí los años no cuentan". Tras esto, el torero se vendió: "Ando bien de figura, delgadito y fuerte. Si hay por ahí alguna novia... Yo me siento joven y fuerte".

Ana María Aldón y Ortega Cano en una imagen reciente Gtres

Parece ser que Ortega Cano ha vuelto a abrirle la puerta al amor tras su polémica separación con la diseñadora de moda. Desde plató, Sonsoles Ónega piropeó al diestro, expresando que "está usted cañón. Lo veo yo muy guapo, de verdad". Según el diestro, "el amor es vida y es sano" y, tras desvelar sus intenciones sentimentales, intentó ligar con la reportera en directo. "Aquí la tengo, aquí lo tengo. ¿Mañana tenemos otra entrevista?", bromeó el padre de Gloria Camila con la periodista. Entre risas, la presentadora le contestó: "No, ¡que Arancha está pillada!, ¡Arancha está casada!"

"Todavía liga, me encanta. Este plano es historia de la televisión", declaró Sonsoles Ónega tras este momentazo protagonizado por Ortega Cano. Es innegable que el torero se encuentra totalmente recuperado de su ruptura con Ana María Aldón y no tiene tiempo que perder en la asignatura del amor. Mientras tanto, la diseñadora de moda ha vuelto a prometerse y pasará por el altar con Eladio, el hombre que le ha devuelto la sonrisa después de su divorcio con el diestro.