Ana María Aldón desvela la humillación que sintió en su matrimonio con Ortega Cano un año después de su separación

Se acaba de cumplir un año desde que Ortega Cano y Ana María Aldón decidieron tomar caminos separados. La pareja decidía poner punto y final a su matrimonio después de atravesar una larga crisis sentimental. Finalmente, el torero y la diseñadora de moda acordaban, de manera amistosa por el hijo menor que tienen en común, romper su relación. Doce meses después, la colaboradora de "Fiesta" ha vuelto a enamorarse y se ha comprometido con Eladio, su nueva pareja, con el que pasará próximamente por el altar. La andaluza ha encontrado en el empresario a su media naranja y no puede estar más feliz al lado del asturiano.

Desde el programa que trabaja, aprovechando que se ha cumplido un año de su separación con Ortega Cano , Ana María Aldón se ha sincerado en el espacio y ha relatado algunos de los momentos más complicados de su vida, desde su dura infancia hasta su matrimonio con el diestro y su entrada a "Supervivientes", reality que le cambió la vida. La diseñadora de moda, a corazón abierto, ha desvelado que sufrió una gran humillación con el torero y que este hecho le motivó a entrar al concurso de supervivencia. "Tomo esa decisión porque todavía me quedaba amor propio", confesaba la andaluza. "Fue una necesidad después de una humillación y como no me conocía nadie, yo decidí que había cosas que tenían que cambiar", revelaba.

Ana María Aldón en "Fiesta" Mediaset

"Me llevó a tomar la decisión de irme y fui capaz de dejar aquí a familia. Mi madre tenía una edad que yo tenía que estar de alguna manera, ya que físicamente no podía", explicaba Ana María, intentando contener las lágrimas. "Tenía esa necesidad, lo hice y no me arrepiento de nada. Yo era consciente de que me tenía que cambiar la vida", señala sobre la difícil situación que estaba atravesando en esos momentos.

"Desde el año 2013 estuve tomando antidepresivos hasta que llegué a Supervivientes que el doctor llegó a quitármela poco a poco. Pero la vuelta a la realidad fue todavía más dura porque estábamos en pandemia, todo era un caos", confesó sobre el asunto. Pero ahora todo eso ya es historia y Ana María Aldón está viviendo una época muy dulce junto a Eladio. "Me ha devuelto la alegría que pensaba que ya no tenía. Me ha dado muchas cosas. Me hace tan feliz y estoy tan segura", expresaba sobre su actual pareja. "No es que esté solo enamorada, es que lo quiero todo con él. No imagináis cómo me trata, cómo me habla… todo el día. No me he sentido nunca tan valorada, tan querida, tan amada ni tan deseada", sentenciaba.