Este es el único y sorprendente deseo que ha pedido Ana María Aldón por su 46 cumpleaños

Ana María Aldón ha cumplido este fin de semana 46 años y su pareja, Eladio, ha aprovechado esta oportunidad para regalarle un carísimo anillo de matrimonio, oficializando su compromiso. El empresario no dudó en sorprender a la colaboradora de televisión horas antes de su aniversario e hincó rodilla con una lujosa joya de oro blanco de 18 kilates, diamantes de talla brillante y peso de un kilate en piedra, valorada en más de 2500 euros.

La televisiva, muy emocionada por la pedida de mano, compartió en su perfil de Instagram el momento junto a este emotivo texto: "Brotaba el amor en nuestra mirada entendiendo que en ese momento comenzaba un camino juntos hacia un futuro lleno de amor y complicidad . Por eso y por un millón de cosas más. !Sí!¡Quiero!". Al día siguiente de oficializar su compromiso, un equipo del programa "Fiesta" acudió a la vivienda de la colaboradora para felicitarla en directo por su cumpleaños y la diseñadora de moda, durante su intervención, desveló algunos detalles desconocidos del momento en el que Eladio le regaló el anillo.

Imagen de Ana María Aldón Instagram

Según ha relatado Ana María, su pareja le sorprendió en su casa con una romántica velada con champán. "Empecé a temblar. No podía hacer nada, no articulaba palabra. No podía ni hablar", confesó la andaluza. Aldón está atravesando por una de las mejores etapas de su vida junto a Eladio un año después de su mediática separación con Ortega Cano. Por eso, la diseñadora de moda solo ha pedido un deseo al soplar las velas. "Que me dure mucho este momento de mi vida. Jamás imaginé estar como estoy ahora mismo. Estoy muy feliz", desvelaba la televisiva.

Ana María Aldón se ha enamorado perdidamente de Eladio, el hombre que le ha devuelto la sonrisa tras una temporada muy complicada y una separación televisada. La soltería le ha durado unos meses y está convencida de que el asturiano es el hombre definitivo de su vida. Por eso, no ha dudado en dar un paso más en su relación y pasar por el altar con el empresario. Mientras tanto, Ortega Cano ha decidido centrarse en su familia y amigos después de divorciarse de la diseñadora de moda. Por el momento, entre sus planes no está abrir de nuevo la puerta al amor.