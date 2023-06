Pablo Alborán, de cantante a actor: ya tiene agencia y ofertas sobre la mesa

Tras más de diez años llenando estadios, Pablo Alborán se ha consagrado como uno de los cantantes españoles más destacados de la industria musical patria e internacional. Así lo avalan sus 23 nominaciones a los Premios Grammy Latino y otras tres a los Grammy Awards, además de sus más de 40 discos de platino.

Por si su éxito frente al micrófono no fuera suficiente, el malagueño ha señalado en varias ocasiones que va camino de convertirse en un artista 360 y dar el salto a las tablas. Lo cierto es que en el año 2015 ya hizo su primera incursión en la industria del celuloide, cuando puso banda sonora a la película «Palmeras en la nieve» con un tema homónimo que compuso junto a Lucas Vidal y que les valió un Premio Goya a Mejor Canción. Pero Alborán quiere ir más allá y probarse como actor. Quienes le conocen aseguran que disfruta como un niño en los rodajes de sus videoclips, sus primeros pinitos como intérprete que le despertaron curiosidad y le animaron a formarse profesionalmente.

Pablo Alborán presenta "La cuarta hoja" Jesús G. Feria La Razon

«Tengo muchas ganas de aprender. Además, creo que te enriquece mucho en diferentes aspectos. Creo que incluso para la música me va a ayudar. Creo que la música tiene mucho de cine y el cine tiene mucho de música. De hecho, ninguna de las dos están solas», expresó a finales del año pasado en «El Hormiguero». Entonces reveló que ya estaba recibiendo clases y que la experiencia le estaba encantando, y parece que va tan en serio en su camino hacia el séptimo arte que ya cuenta con una agencia de representación.

Ofertas sobre la mesa

LA RAZÓN ha podido confirmar que su rostro forma parte del amplio catálogo de A6 Cinema, una consolidada agencia que nació en 2012 de la mano del leonés Antonio Rubial y que cuenta con una reputada cartera de actores y actrices entre sus filas. Alborán se une así a Fran Perea, Quim Gutiérrez, Andrés Velencoso, Alfonso Bassave, Anna Castillo, Clara Lago, Inma Cuesta o Najwa Nimri, entre otros muchos, aunque, a diferencia de sus nuevos compañeros, la ficha de su currículum o experiencia previa como actor todavía está vacía. «Además de la música, su otra gran pasión desde niño es la interpretación, para lo que ha estado formándose desde hace tiempo en paralelo a su trabajo como músico», apuntan desde la agencia, a la espera de que aparezca su proyecto soñado, que podría estar a la vuelta de la esquina…

Entrevista al cantante Pablo Alborán. Jesús G. Feria La Razón

Tal y como ha podido saber este diario, a Pablo Alborán se le ha ofrecido dar vida a uno de los rostros principales de una serie de ficción cuya producción ya se está desarrollando. Sin embargo, el cantante se habría negado porque las características y particularidades del personaje no terminaron de encajarle. Por lo visto, pretende evitar que sus circunstancias personales determinen los papeles que puedan llegarle, y no está dispuesto a que su vida privada o profesional sea un factor a tener en cuenta por los directores de casting.

Mientras espera que le llegue ese proyecto soñado, Alborán sigue centrado en lo que mejor se le da: la música. El cantante se encuentra de gira por España con su «Tour La cuarta hoja», y tras triunfar en su Málaga natal, Bilbao y Murcia, visitará en los próximos meses las ciudades de Valencia, Pamplona, Alicante, Córdoba, Sevilla, Granada, Coruña, Barcelona y Madrid, que supondrá el colofón final de esta exitosa tournée.

"Solamente tú", de Pablo Alborán, es la canción en español más popular en San Valentín larazon

Una ruptura reciente

Por desgracia, parece que esta buena racha profesional que atraviesa no se refleja en su vida personal. Aunque siempre ha sido muy receloso de su intimidad y jamás se ha pronunciado públicamente sobre sus parejas, recientemente se dio a conocer que su relación con un atractivo banquero había llegado a su fin tras dos años de amor. Según «El Mundo», la separación se produjo el pasado mes de marzo, aunque no fue hasta finales de mayo cuando se hizo pública.

Por lo visto, la carrera del cantante, que no le dejaba tiempo para atender a su novio tanto como a este le gustaría, y «su obsesión por proteger su vida privada» habrían jugado un papel fundamental en la ruptura que no parece tener arreglo. Por ver la cara positiva de la moneda, al menos ahora no le faltará inspiración a la hora de componer nuevas canciones sobre el desamor, uno de los temas con los que más éxito ha cosechado. Afortunado en el juego…