Paloma Cuevas y Luis Miguel, ¿casados? Un amigo íntimo confirma haber ido a la boda

Luis Miguel y Paloma Cuevas están regresando poco a poco a la normalidad, que supone el final de la ingente gira que el Sol Mexicano ha realizado por Latinoamérica, Estados Unidos y España. Su última cita es en noviembre, pero ya ha bajado, en parte, el frenético ritmo. A su lado ha permanecido en todo momento su chica, que también retoma la rutina con planes con sus hijas y su familia, con idílicas puestas de sol y planes divertidos. Pero para ellos volver a la normalidad supone también la vuelta a los rumores, especialmente aquellos que les reconocen ya como un matrimonio. Y es que son incesantes las afirmaciones que señalan que la pareja ha intercambiado alianzas y han pronunciado el deseado ‘sí, quiero’ que les reconoce como marido y mujer. Eso sí, de nuevo, se trata tan solo de un rumor.

Paloma Cuevas junto a su hija en una imagen de archivo Gtres

En México ya dan por hecho que la pareja ha pronunciado sus votos y se ha jurado amor eterno en una ceremonia íntima y alejados de los focos mediáticos. Pero estos rumores esta vez están contextualizados en un testimonio, el de Rafael Herrerías, íntimo amigo del cantante, que incluso puede presumir de ser el padrino de su hija Michelle. Él no ha tenido reparo alguno en confirmar la buena nueva de la boda, añadiendo incluso que él mismo ha estado presente en el enlace: “Sí, claro, me invitaron a la boda. Pero estaba carísimo ir hasta allá. Fue más allá de… no me acuerdo bien, pero no fue en Lisboa. Mi esposa estaba mal y no pude asistir”, reconoce el buen amigo del artista mexicano. Con ello, como cabría esperarse, se produjo un tsunami de reacciones ante la idea de que ya son marido y mujer.

Story de Paloma Cuevas de este viernes Instagram

Aprovechando la ocasión, Paloma Cuevas quiso jugar al despiste en sus redes sociales. Mientras todos hablaban de que podría haber vestido de blanco para desposarse con Luis Miguel, ella compartía imágenes nupciales en sus perfiles públicos, aunque no precisamente de su propia boda. Lo hace para atraer al público hacia su trabajo en colaboración con la diseñadora Rosa Clará. Está preparando una nueva aventura con la firma para novias, lo que le llena ahora mismo de “felicidad” y, por supuesto, de mucho “trabajo”. Es por eso quizá que no haya encontrado un hueco para pronunciarse sobre los rumores de su boda, ya sea para confirmar que es una mujer casada después de su divorcio de Enrique Ponce o, por el contrario, defender su soltería y la estabilidad de su romance sin necesidad de alianzas ni documentos que lo certifiquen. En su lugar, silencio.

Tanto Paloma Cuevas como Luis Miguel han optado por no despegar sus labios siempre que se aseguraba que habían dado el gran paso. Y es que no es, ni mucho menos, la primera vez que se afirma que ha habido boda entre ellos, aunque suele cambiarse el escenario que sirve como telón de fondo al enlace. Es por eso quizá que inclusos sus amigos se hayan lanzado a echarles una mano en la tarea de despejar dudas, como así hizo recientemente Boris Izaguirre, íntimo de la diseñadora: “Conozco mucho a Paloma y he estado con ellos juntos en la boda de Daniel Clará, el hijo de Rosa Clará. Lo conocí a él, pero no le doy credibilidad a este rumor. Su gira está por terminar, acabará en noviembre en México, que es donde la quiere cerrar. Yo creo que si lo hacen, lo harán después de la gira”, apuntaba. Es más, tanta repercusión ha tenido las palabras de Rafael Herrerías confirmando haber estado en la boda de sus amigos, que desde Televisa han entonado el mea culpa, asegurando que se había equivocado al responder sobre la boda, refiriéndose en realidad a la de Michelle Salas y no a la del padre: “Ha sido un error de comunicación”, se disculpaban después de haber generado un tsunami mediático internacional.