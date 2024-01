Paquito Arévalo: "Malena Gracia no quería a mi padre. Anunciaron que eran novios sin serlo"

Paquito y Nuria, los hijos del fallecido Paco Arévalo, lloran en silencio la muerte de su padre. Vivían con él en un piso del centro de Valencia y les cuesta entender que ya no volverán a verle y que tienen que adaptarse a su nueva vida. Es Paquito quien nos confiesa que "mi hermana y yo estamos muy afectados, muy jodidos, tenga en cuenta que la muerte de nuestro padre ha sido muy rápida e inesperada. Nos cuesta mucho asimilarla. Me siento totalmente destrozado… El vacío que nos ha dejado es tremendo".

- Le vi muy enfadado al ver a Malena Gracia en el tanatorio.

- Mucho, ni era bienvenida ni esperada. Mi prima la llamó para que no se presentara e hizo caso omiso a la advertencia. Vino para crear conflicto y tener un motivo para ir a la televisión. Lo único que quería era hacer caja.

- A usted también le ofrecieron ir al mismo programa que a ella el mismo día del entierro de su padre.

- Era una encerrona, y yo no me siento en el mismo plató que esa mujer ni harto de vino. Y le digo más, estoy convencido de que no quería a mi padre, y de que anunciaron que eran novios sin serlo.

Malena Gracia Gtres

- Su situación económica no es nada boyante…

- Ahora voy a empezar a trabajar en una empresa relacionada con la seguridad. Y mi hermana va a un centro de día y seguimos viviendo juntos. De momento, no nos falta dinero para vivir, comer a diario…

- ¿Cómo fueron los últimos días de vida de Paco?

- Muy malos, estaba muy enfermo, con un gripazo tremendo, no quería comer, comenzó a empeorar hasta que sufrió el infarto y se nos fue.

- ¿Les dolió que no fuera Bertín Osborne al entierro?

- Nos llamó para decirnos que estaba enfermo con covid-19 y, lógicamente, entendimos que no pudiera venir. Pero en unos días estará aquí…

- Su padre quería trabajar este año con Bertín.

- Le hubiera gustado, pero tenía problemas de movilidad, le costaba andar, iba agarrado al carrito… No estaba para irse de gira con Bertín ni con nadie.

Francisco Arévalo, hijo del fallecido Paco Arévalo Gtres

- Recuerdo que durante años actuó con su progenitor. ¿No le tienta volver a los escenarios con un espectáculo dedicado a él?

- Tengo una pena muy grande por dentro, y de momento no se me ocurre algo así. No estoy preparado para hacer reír ni nada parecido.

- Gracias a Dios, Nuria pudo superar un cáncer.

- Afortunadamente. Porque lo pasó muy mal. Está completamente recuperada y perfecta.