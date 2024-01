El hijo de Paco Arévalo se derrumba al recordar a su padre: "Ahora solo estamos mi hermana y yo"

Francisco Arévalo ha sido el primero en llegar a la avenida de los Naranjos para acompañar a su padre, Paco Arévalo, cuyos restos mortales reposan ya en el tanatorio valenciano en el que se ha instalado la capilla ardiente. Se espera que hasta allí se desplacen numerosos rostros conocidos para dar su último adiós al humorista, fallecido de manera repentina.

"Llevaba cuatro días que parecía tenía gripe, y fue empeorando", ha confesado su hijo Francisco, "no comía estaba mareado... Ayer entré varias veces a llevarle zumo y otras cosas y la última vez que entré ya no me contestó, nos había dejado", así ha narrado las últimas y duras horas de la vida de su padre, que fallecía este miércoles 3 de enero. Auque se desconocen las causas del fallecimiento, todo apunta a que podría haberse tratado de un infarto.

Desolado, Francisco ha recordado que su padre vivió por y para su hermana Nuria, y ahora "solo quedamos nosotros": "Primero se fue mi hermano Kike, luego mi madre y ahora mi padre. Ahora la familia somos mi hermana y yo". Además ha revelado que su padre será enterrado junto a ellos.

El hijo del cómico quiere "que cada uno recuerde como quiera" a su padre, destacando que "siempre ha vivido para sacar una sonrisa a los demás".