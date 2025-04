La paternidad de la nieta de Ana Obregón, puesta en duda: ¿seguro que es de Aless Lequio?

La polémica con la que llegó al mundo la pequeña Ana Sandra fue tratada casi como un problema de Estado. La nieta de Ana Obregón y su nacimiento fue comentado incluso en el Congreso de los Diputados y sigue siendo un tema que preocupa a muchos un año y medio después. Especialmente los miércoles, cuando en el kiosco rosa aparece una nueva entrevista en exclusiva de la presentadora posando sonriente con su niña en brazos. Así infinidad de veces, generando un debate sobre si se debería actuar o no para evitárselo.

El debate está ahí y todos tienen una opinión al respecto, algunos incluso sustentando su parecer en leyes. Pero entre todos estos dimes y diretes ha vuelto a surgir la duda sobre quién es el verdadero padre de Ana Sandra. Su abuela ya ha dejado claro en todas sus entrevistas que su alumbramiento, a través de un vientre subrogado, es la última voluntad de su hijo Aless Lequio. Pero, ¿es en realidad hija biológica suya o no? Este misterio ha vuelto a plantearse en ‘TardeAR’, como también será la noticia que ocupe la primera plana de la revista ‘Lecturas’.

Aless Lequio, ¿padre después de su muerte o invención de Ana Obregón?

Esto es lo que plantea el director de la citada publicación en el plató de Telecinco. Luis Pliego sentencia que, “según la ley española es imposible”, que Aless Lequio sea el padre de Ana Sandra. Ha encontrado ciertas contradicciones que ponen en duda esta verdad siempre mantenida por la ex de Alessandro. Por ejemplo, que “la muestra de semen la dio antes de su tratamiento, lo cual es habitual porque son tratamientos agresivos y se hace por si quiere ser padre”. Hasta ahí todo bien.

Lo que le resulta impensable es que la madre pueda acceder a esa muestra guardada: “No puede disponer su madre de él. En todo caso, su pareja o su mujer y, en todo caso, un año después de su fallecimiento. Esto están obligados a seguirlo los centros situados en territorio español”, puntualiza el periodista. Subraya esta idea porque, “según la ley española, no se puede coger este semen después de un año, trasladarlo a Estados Unidos… Además, se necesita unas condiciones específicas. Se llegó a dos años el pazo de traslado”.

Para el colaborador de ‘TardeAR’, son muchas las incongruencias en el testimonio de Ana Obregón al hablar sobre el nacimiento de su nieta. Especialmente en la cuestión que hace referencia a la paternidad de Aless Lequio, que él pone en duda desde la portada de su revista este miércoles en el kiosco rosa: “Primero de todo, Aless debería haber firmado en vida que esto se podía hacer. Este testamento holográfico es un testamente que una persona puede firmar de viva voz. Pero, da igual, aunque se lo dijera, eso no sirve ante la ley. Una clínica no puede mover ese tipo de material genético si no hay una petición escrita de la persona y ante notario”.