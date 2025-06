Paz Padilla, la guerra de la «raspa millonaria»

El pasado miércoles Paz Padilla presentaba en la capital su nuevo perfume en medio de la polémica. Lejos de huir de la gresca, la humorista y presentadora andaluza aprovechaba el tirón de la guerra que la enfrenta a los comerciantes de Zahara de los Atunes, la localidad gaditana a la que siempre ha estado vinculada tanto por motivos afectivos como por profesionales. La polémica nace de un supuesto quebrantamiento de su patente de la «raspa de pescado» en su marca comercial «No ni ná». El enfrentamiento viene desde hace una semanas cuando Paz enviaba un burofax a varias tiendas cercanas a la suya para que retiraran los productos con la imagen de mencionada raspa registradas por ella, a través de su sociedad mercantil Noniná Zahara SL.

Según los denunciados, la raspa es una imagen que representa a Cádiz y a Zahara y no es patrimonio único de Paz Padilla. Con el hashtag #freeraspa los comerciantes de la zona se han unido para denunciar la situación. Según ellos, la televisiva Paz Padilla se ha adueñado de un símbolo universal gaditano.

Paz Padilla y Anna Ferrer con la imagen de la raspa de pescado de la polémica Gtres

¿Pero quién tiene razón en la polémica? Padilla tiene vigentes dos marcas a nombre de su empresa. Noniná Zahara registró, el 13 de abril de 2021, la marca «NONINÁ, EL humor de mi vida» con una leyenda que incluía en la «i» una raspa de pescado diseñada por Xoan Viqueira, un ilustrador amigo de la presentadora y ex novio de David Valdeperas, director de Sálvame, para más señas. La oficina de Patentes concedía la titularidad de la marca el 1 de febrero de 2022, mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. Sólo unos meses después a la primera solicitud, Padilla gestionaba una segunda, el 25 de mayo de 2021, en este caso con un ligero cambio: «NONINÁ, La vida es corta, vamos a vivirla». El 24 de enero de 2022 la Oficina de Patentes concedía a la humorista la marca en la modalidad de «figurativa», algo que la faculta para su uso en prendas de vestir, artículos de joyería, bisutería, relojería, calzado etc. La empresaria gaditana no ha dejado ningún fleco legal pendiente y tiene todo registrado. Obligados a retirar el logo, que llevan usando dos décadas, los comerciantes dicen que con esta decisión se borra la identidad local de Zahara.

Con razón o sin ella, lo cierto es que el negocio de la raspa es un emprendimiento de lo más lucrativo, desde que lo pusiera en marcha en febrero de 2021. Padilla fundaba Noniná Zahara SL, colocándose como administradora única de la sociedad. Su apuesta fue un éxito desde el primer momento, facturando en sólo 10 meses (la tienda abrió en febrero), la cantidad de 969.000 euros. Al éxito inicial le siguieron ventas millonarias en los años siguientes, facturando 1,3 millones de euros en 2022 y 1,2 millones en 2023, sus últimas cuentas presentadas antes el Registro Mercantil. Una cifra nada desdeñable. Esta semana en «Y ahora Sonsoles», Padilla y su hija Ana Ferrer han asegurado que, pese a todo, tienen mucho cariño a Zahara de los Atunes y que «nuestra misión ha sido siempre llevar el espíritu de Zahara a todas las casas». Ana Ferrer pide respeto y comprensión y asegura que «la situación no está siendo tampoco nada fácil para ellas».