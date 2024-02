St. Pedro: "Hay que enamorarse con intensidad"

"Estoy ilusionado, la verdad. Tengo un montón de ganas. Estoy muy orgulloso del trabajo. Me cambió la vida haciéndolo y me cambió la vida antes, durante y después", nos cuenta St. Pedro sobre el lanzamiento de su nuevo álbum, "Esta vida que escogí". El cantante se quedó a las puertas de ganar el Benidorm Fest y representar a España en Eurovisión, pero, como él mismo explica, la victoria de Nebulossa le parece "un final mejor que el de 'Juego de tronos'".

¿Cuál es esa vida que escogió?

La vida de artista, la vida de estar siempre del Tingo al tango, la vida de tener que vivir historias para poder contarlas, de tener que estar lejos de la familia por temporadas, lejos de los colegas y muchas veces solo, pero a la vez tiene su lado superbueno, que es el que me hace adicto a esto y a querer seguir..

¿Cuáles son los pros y los contras de esta vida?

Haces muy feliz a la gente. Me ha dado la posibilidad de aprender a expresarme con música y hacer feliz a la gente que tocas por dentro con tus canciones. Además, me encanta entretener, estar encima de un escenario, es lo que más me gusta. Con muchas cosas positivas: conoces gente muy interesante, tienes vivencias superguapas. Conoces ciudades y países a los que no hubieras ido nunca si no te dedicaras a esto. O sea que el balance para mí es mucho más positivo que negativo.

¿Siempre supo que se quería dedicar a esto?

Sí, desde mu chiquito. Nunca tuve en mente hacer nada más, ya hubiera sido enchufando cables o montando un escenario, o siendo abogado de la industria, lo que sea. Yo tenía muy muy claro a lo que me quería dedicar, y ya te digo que si no tuviera muchos más puntos positivos que negativos, no estaría en esto.

¿Se inspira en sus propias experiencias a la hora de componer?

Sí. Me nutro y uso las cositas malas, la toxicidad que se crea cuando estás con gente que no entiende esta vida, porque no tienen por qué entenderla si no la viven. Sí me aprovecho un poco de las veces que me han roto el corazón y de las veces que he roto el corazón para escribir, creo que es bastante común en los en los que escribimos.

¿Merece la pena amar si al final se va a sufrir?

Sí, es mejor haber amado y perdido que nunca haber amado. Tienes que vivir las cosas y tienes que vivirlas intensamente. Hay que enamorarse intenso y desenamorarse intenso, y sentirlo todo lo bueno y lo malo intensamente, de verdad, porque de ahí es de donde sacas experiencias que son las que te vas a quedar toda tu vida, es lo que vas a recordar antes de morirte realmente.

Se quedó en la final del Benidorm Fest. ¿Se quedó con la espinita de no haber gando?

Kevin Costner dice que él prefiere estar en buenas películas haciendo papeles secundarios que en películas x haciendo el papel principal. Yo me siento un poco igual, y siento todo lo que pasó como un giro de guion. La película del Benidorm Fest es de Oscar. O sea, tiene mejor final que "Juego de tronos".

¿Ha notado un antes y un después en su carrera?

Sí, las reproducciones mensuales, por ejemplo, en Spotify, se han multiplicado por 11. Han subido todos los números de todas las redes sociales. Siento el cariño de la gente en la calle y antes no, no lo había vivido nunca. Es muy bonito, la verdad, sobre todo cuando te presentas con algo que salió de ti, con algo honesto, no algo que hiciste para ir a Eurovisión. Yo siento que la gente lo agradece.

¿Le da miedo que desde la industria le digan qué tipo de música hacer para llegar a circuitos más comerciales?

No, yo viví eso ya. Yo estuve 4 años en Miami haciendo reggaetones y haciendo trap para que mi equipo pudiera desarrollarse, para desarrollar sistemas de trabajo, para encontrarme yo también a mí mismo, para saber qué es lo que no me gusta y lo que sí me gusta. Y bueno, agradezco mucho esa experiencia. Agradezco mucho a esos géneros, la verdad, pero no soy yo. Entonces, ahora que estoy en contacto con lo que sí de verdad soy yo, estoy en contacto conmigo mismo y me siento completo. Es muy difícil que quiera volver atrás ya. Yo he pasado por no tener nada haciendo lo que yo quería, y prefiero eso que tenerlo todo haciendo algo que no me hace feliz. Lo tengo muy claro y así voy a seguir. Si en algún momento me nace hacer otro reggaeton, será porque me nació a hacerlo. No será porque quiero contentar a nadie.

Le tengo que preguntar por la polémica de la canción de su compañera, "Zorra"...

Me encanta hablar de eso porque quiero apoyarles a muerte, porque se lo merecen, porque son muy lindas personas y los están tratando muy mal, muy injustamente. Puede no gustarte la canción, pero se les está faltando el respeto, y eso no se lo merece ninguna persona.

En cuanto a la polémica por la palabra "zorra", si lo quieren politizar está bien, pero por lo menos infórmense antes. Es decir, la palabra zorra en España siempre ha sido superdespectiva. Acuérdense que venimos de un país que ha pasado por mucho en el último siglo y las heridas que tiene este país todavía no se van a cerrar en muchos tiempo. Creo que todo eso influye en en cómo se está viendo esta polémica. Hay que entender que la palabra zorra, como Nebulossa la interpreta es como "bad bitch", no es "whore", que es lo que sería zorra despectivo. ¿Qué pasa? Que es como una palabra que siempre han usado contra tu colectivo de forma negativa. Tú misma la agarras, la utilizas a tu favor y te empoderas, esa es la idea detrás de la palabra "zorra". Si no quieren entender esto por otros motivos, vale, pero por lo menos que no denigren a la persona que quiere traer un mensaje y una conversación a la mesa, que es supersano para el país. En España hay que aprender a hablar de las cosas. Venimos del país de Alaska, de Almodóvar, de la Movida Madrileña, del destape. Venimos de todas esas cosas, movimientos tan grandes que si se hubieran censurado no seríamos lo que somos a día de hoy.

Comparta con nosotros el mejor consejo que le han dado

Que disfrute del camino y del proceso.